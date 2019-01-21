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Тест: хорошо ли вы помните советский фильм «Бриллиантовая рука»?
Более полувека назад на экраны вышла комедия «Бриллиантовая рука». История о простом советском человек Семене Семеновиче Горбункове, помогающем милиции бороться с контрабандистами, давно прошла проверку временем и стала культовой. Многие вообще называют «Бриллиантовую руку» лучшим фильмом в карьере режиссера Леонида …
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16 января 2019, 01:09
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Тест: узнайте советский кинофильм всего по одному кадру
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14 января 2019, 11:53
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Тест: угадайте фильм с Константином Хабенским по одному кадру
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11 января 2019, 03:07
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Тест: хорошо ли вы помните советский фильм "Семнадцать мгновений весны"
В 1973 году на телеэкраны вышел многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны». Картина, повествующая о советском разведчике, внедренном в высшее нацистское командование, сразу стала культовой. Вообще сам образ разведчика у многих теперь ассоциируется именно со Штирлицем. В 1976 году создатели картины …
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10 января 2019, 01:17
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Тест: угадайте, из какого советского фильма эта цитата?
Кто не любит советские фильмы? Особенно цитаты героев. Сценаристы умудрялись прописывать диалоги так, что они практически без остатка разбирались зрителями на присказки и поговорки. Просто они очень точно отражали окружающую действительность. Удивительно, но подавляющее большинство цитат актуальны и по сей …
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29 декабря 2018, 11:11
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Тест: угадайте советский новогодний фильм по одному кадру
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25 декабря 2018, 12:59
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Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов
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12 декабря 2018, 12:14
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