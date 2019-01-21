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Материалы по теме:

Тест: хорошо ли вы помните советский фильм «Бриллиантовая рука»?

Тест: хорошо ли вы помните советский фильм «Бриллиантовая рука»?

Более полувека назад на экраны вышла комедия «Бриллиантовая рука». История о простом советском человек Семене Семеновиче Горбункове, помогающем милиции бороться с контрабандистами, давно прошла проверку временем и стала культовой. Многие вообще называют «Бриллиантовую руку» лучшим фильмом в карьере режиссера Леонида 
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Тест: узнайте советский кинофильм всего по одному кадру

Тест: узнайте советский кинофильм всего по одному кадру

Советские фильмы остались в памяти миллионов зрителей. Многие из них буквально запомнились настолько, что картинки из них возникают перед глазами даже без необходимости их непосредственного просмотра. Они изучены буквально по кадру. А сможете ли вы отгадать советскую кинокартину всего по 
14 января 2019, 11:53
Тест: угадайте фильм с Константином Хабенским по одному кадру

Тест: угадайте фильм с Константином Хабенским по одному кадру

11 января исполнилось 47 лет известному российскому актеру и режиссеру Константину Хабенскому. Зрители его знают по ролям во многих фильмах и сериалах. Он прекрасно вживается как в образы простых парней с улицы, так и знаменитых исторических личностей. Кроме того, помимо 
11 января 2019, 03:07
Тест: хорошо ли вы помните советский фильм

Тест: хорошо ли вы помните советский фильм "Семнадцать мгновений весны"

В 1973 году на телеэкраны вышел многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны». Картина, повествующая о советском разведчике, внедренном в высшее нацистское командование, сразу стала культовой. Вообще сам образ разведчика у многих теперь ассоциируется именно со Штирлицем. В 1976 году создатели картины 
10 января 2019, 01:17
Тест: угадайте, из какого советского фильма эта цитата?

Тест: угадайте, из какого советского фильма эта цитата?

Кто не любит советские фильмы? Особенно цитаты героев. Сценаристы умудрялись прописывать диалоги так, что они практически без остатка разбирались зрителями на присказки и поговорки. Просто они очень точно отражали окружающую действительность. Удивительно, но подавляющее большинство цитат актуальны и по сей 
29 декабря 2018, 11:11
Тест: угадайте советский новогодний фильм по одному кадру

Тест: угадайте советский новогодний фильм по одному кадру

Чем можно занять себя в новогодние праздники? Можно все дни «гулять» с друзьями, но ведь иногда и перерыв тоже нужен. В эти моменты можно удобно устроиться перед телевизором и провести время за просмотром старого доброго советского новогоднего фильма. Благо их 
25 декабря 2018, 12:59
Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Считанные дни остаются до наступления Нового года. В праздничные дни многие предпочитают проводить время за просмотром старых советских фильмов. Это немудрено, ведь советские новогодние картины, хоть им и много лет, не теряют своей актуальности.

А насколько хорошо вы знаете 
12 декабря 2018, 12:14
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