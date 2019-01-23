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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Тест: узнайте советский кинофильм всего по одному кадру

Советские фильмы остались в памяти миллионов зрителей. Многие из них буквально запомнились настолько, что картинки из них возникают перед глазами даже без необходимости их непосредственного просмотра. Они изучены буквально по кадру. А сможете ли вы отгадать советскую кинокартину всего по 
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