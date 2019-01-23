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Тест: хорошо ли вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?
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22 января 2019, 01:52
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Тест: угадайте, какой цитаты не было в этом советском кинофильме?
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21 января 2019, 08:29
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Тест: хорошо ли вы помните советский фильм «Бриллиантовая рука»?
Более полувека назад на экраны вышла комедия «Бриллиантовая рука». История о простом советском человек Семене Семеновиче Горбункове, помогающем милиции бороться с контрабандистами, давно прошла проверку временем и стала культовой. Многие вообще называют «Бриллиантовую руку» лучшим фильмом в карьере режиссера Леонида …
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16 января 2019, 01:09
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Тест: узнайте советский кинофильм всего по одному кадру
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14 января 2019, 11:53
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