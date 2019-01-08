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Тест: угадайте фильм с Александром Абдуловым по одному кадру
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4 января 2019, 03:40
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Тест: хорошо ли вы помните фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!"?
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31 декабря 2018, 10:42
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Тест: угадайте, из какого советского фильма эта цитата?
Кто не любит советские фильмы? Особенно цитаты героев. Сценаристы умудрялись прописывать диалоги так, что они практически без остатка разбирались зрителями на присказки и поговорки. Просто они очень точно отражали окружающую действительность. Удивительно, но подавляющее большинство цитат актуальны и по сей …
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29 декабря 2018, 11:11
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Тест: насколько хорошо вы помните фильмы «Брат» и «Брат 2»?
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27 декабря 2018, 08:15
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В Самаре зимой откроется новый кинотеатр
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7 ноября 2018, 01:10
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Тест: угадайте, какой фразы не было в этом советском фильме?
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9 октября 2018, 10:41
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Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре
Во вторник, 2 октября, стало известно, что скончался известный российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Ему было 79 лет. Печальное известие опубликовала на своей странице в Фейсбук супруга Михаила Жванецкого Наталья. Пока о причинах смерти артиста, дате и …
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2 октября 2018, 02:50