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В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед
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15 марта 2019, 04:33
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Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе
Министра культуры Самарской области выберут на конкурсной основе, рассказал губернатор Дмитрий Азаров во время своего выступления на финале конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи.
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15 марта 2019, 04:11
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Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф
Районный суд Самарского района вынес решение по резонансному делу об осквернении объекта культурного наследия. В мае прошлого года 26-летний местный житель разрисовал входную дверь старинного здания - «Дома Егорова» на улице Куйбышева. Сейчас в этом помещении располагается студия кинематографистов. Вскоре …
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15 марта 2019, 02:30
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В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира
В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.
- Руководство предприятия сразу же отреагировало. …
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15 марта 2019, 01:33
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«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика
В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
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15 марта 2019, 08:25
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Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку
Жители областной столицы не доплачивают за свой проезд в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях один рубль. Об этом заявил руководитель самарского департамента транспорта Сергей Маркин. По его словам, на сегодняшний день себестоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах …
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14 марта 2019, 12:34
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Вкладчикам тольяттинского «РТС-Банка» начнут возмещать деньги с 28 марта
Банк России отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений, который является участником системы страхования вкладов. Соответствующий приказ регулятора был подписан 14 марта. По величине активов организация занимала 332 место в банковской системе России.
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14 марта 2019, 12:11
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В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах
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14 марта 2019, 11:21
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Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ
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11 марта 2019, 09:08
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В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора
Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года …
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7 марта 2019, 10:46
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В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение
Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 …
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6 марта 2019, 12:06
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У тольяттинца в уличной драке «отжали» часы и обручальное кольцо
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3 марта 2019, 04:52
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Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят
Жителям Самарской области не начислят пени за вывоз мусора в январе 2019 года, заявила компания "ЭкоСтройРесурс". Руководство регионального оператора приняло такое решение из-за задержки выставленных квитанций. Вины населения здесь нет, это не должно стать поводом для начисления неустойки, посчитали бизнесмены. …
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27 февраля 2019, 02:11
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Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы
Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не …
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17 февраля 2019, 10:28
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«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет
В законодательстве России не прописана процедура перерасчета сумм в случае отсутствия жильцов в какой-либо период времени, сообщает компания "ЭкоСтройРесурс", региональный оператор по обращению с ТКО.
По этому вопросу регоператор обращался с запросами в региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в департамент ценового …
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14 февраля 2019, 10:13
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Беспорядки в ИК-5 спровоцировал конфликт между осужденными
Во вторник, 12 февраля, в Самаре обсуждают беспорядки в исправительной колонии № 5. По официальной версии, они были спровоцированы конфликтом между заключёнными. Сейчас ситуация в учреждении стабилизировалась, всем пострадавшим оказывают помощь. Напомним, что о ЧП стало известно вечером 8 …
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12 февраля 2019, 12:16
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Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть
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30 января 2019, 07:28
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В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей
В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно …
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21 января 2019, 08:52
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«Раён на раён»: В Сызрани подростки устроили массовую драку
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5 января 2019, 03:32
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