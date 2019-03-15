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Материалы по теме:

В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед

В Новокуйбышевске 19-летний рыбак провалился под лед

В четверг, 14 марта, в Новокуйбышевске спасатели доставили на берег молодого человека, который провалился под лед. Ранее взрослый мужчина и 19-летний парень отправились порыбачить на реку Кривуша. Но из-за потепления лед на реке стал неоднородным и тонким, парень провалился. Мужчина, 
15 марта 2019, 04:33
Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе

Нового главу самарского Минкульта выберут на конкурсной основе

Министра культуры Самарской области выберут на конкурсной основе, рассказал губернатор Дмитрий Азаров во время своего выступления на финале конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи. 

- Мы объявим открытый конкурс на замещение должности министра культуры Самарской области. Приглашаю всех желающих 
15 марта 2019, 04:11
Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф

Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф

Районный суд Самарского района вынес решение по резонансному делу об осквернении объекта культурного наследия. В мае прошлого года 26-летний местный житель разрисовал входную дверь старинного здания - «Дома Егорова» на улице Куйбышева. Сейчас в этом помещении располагается студия кинематографистов. Вскоре 
15 марта 2019, 02:30
В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира

В Самаре шофер автобуса № 34 избил пассажира

В пятницу, 15 марта, произошел неприятный инцидент в одном из самарских автобусов. Жителя областной столицы избил водитель транспортного средства, пишет 63.ru. По информации представителей компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», это случилось в автобусе № 34.

- Руководство предприятия сразу же отреагировало. 
15 марта 2019, 01:33
«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
 
По версии следствия, в октябре прошлого года подозреваемый в 
15 марта 2019, 08:25
Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку

Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку

Жители областной столицы не доплачивают за свой проезд в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях один рубль. Об этом заявил руководитель самарского департамента транспорта Сергей Маркин. По его словам, на сегодняшний день себестоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах 
14 марта 2019, 12:34
Вкладчикам тольяттинского «РТС-Банка» начнут возмещать деньги с 28 марта

Вкладчикам тольяттинского «РТС-Банка» начнут возмещать деньги с 28 марта

Банк России отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений, который является участником системы страхования вкладов. Соответствующий приказ регулятора был подписан 14 марта. По величине активов организация занимала 332 место в банковской системе России.
 
По мнению представителей Центробанка, бизнес-модель «РТС-Банка» 
14 марта 2019, 12:11
В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах

В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах

Власти Тольятти решили брать с родителей, дети которых посещают сады, плату только за те дни, когда ребенок действительно находился в образовательном учреждении. Напомним, что ранее в муниципальных садах плату за питание ребенка начисляли в зависимости от количества дней, проведенных в 
14 марта 2019, 11:21
Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ

Глава ФАС уверен, что россияне переплачивают за ЖКХ

Большинство жителей России в два раза переплачивают за некоторые коммунальные услуги, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. По его мнению, тарифы ЖКХ завышены в большинстве регионов. В частности, в двух соседних деревнях тарифы на воду могут разниться в 
11 марта 2019, 09:08
В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

Министерство ЖКХ Самарской области заявило о возможном пересмотре тарифов на вывоз мусора. Ведомство собирается провести расчеты по загрузке контейнерных площадок в зависимости от времени года. Контролировать деятельность единого регоператора будут по ГЛОНАСС. Напомним, в регионе с 1 января текущего года 
7 марта 2019, 10:46
В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

В Самаре опубликовали новые тарифы на погребение

Городские власти Самары внесли изменения в постановление, которое определяет стоимость ритуальных услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Документ, подписанный главой областной столицы Еленой Лапушкиной, опубликовали на официальном сайте мэрии. С 1 февраля общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению составляет 5 946,47 
6 марта 2019, 12:06
У тольяттинца в уличной драке «отжали» часы и обручальное кольцо

У тольяттинца в уличной драке «отжали» часы и обручальное кольцо

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в полицию Тольятти обратился местный 32-летний житель. Он сообщил о том, что на улице у него случился конфликт с незнакомцем. Завязалась драка, во время которой более крупный и сильный злодей отобрал у мужчины 

3 марта 2019, 04:52
Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят

Пени за вывоз мусора в январе самарцам не начислят

Жителям Самарской области не начислят пени за вывоз мусора в январе 2019 года, заявила компания "ЭкоСтройРесурс". Руководство регионального оператора приняло такое решение из-за задержки выставленных квитанций. Вины населения здесь нет, это не должно стать поводом для начисления неустойки, посчитали бизнесмены. 

27 февраля 2019, 02:11
Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
 
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не 
17 февраля 2019, 10:28
«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет

«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет

В законодательстве России не прописана процедура перерасчета сумм в случае отсутствия жильцов в какой-либо период времени, сообщает компания "ЭкоСтройРесурс", региональный оператор по обращению с ТКО.

По этому вопросу регоператор обращался с запросами в региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в департамент ценового 

14 февраля 2019, 10:13
Беспорядки в ИК-5 спровоцировал конфликт между осужденными

Беспорядки в ИК-5 спровоцировал конфликт между осужденными

Во вторник, 12 февраля, в Самаре обсуждают беспорядки в исправительной колонии № 5. По официальной версии, они были спровоцированы конфликтом между заключёнными. Сейчас ситуация в учреждении стабилизировалась, всем пострадавшим оказывают помощь. Напомним, что о ЧП стало известно вечером 8 
12 февраля 2019, 12:16
Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть

Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Самарской области может быть пересмотрен уже в сентябре. Причем, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Регоператор должен предоставить целый набор сведений - объем вывезенного, затраты на перевозки и прочее. На основании этой 
30 января 2019, 07:28
В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно 

21 января 2019, 08:52
«Раён на раён»: В Сызрани подростки устроили массовую драку

«Раён на раён»: В Сызрани подростки устроили массовую драку

Что не поделили «пацанчики» не известно. По их словам, они просто «выплескивают энергию».  Никто из «бойцов» в полицию не обращался. Отказываются школьники и от медицинской помощи – вдруг, врачи «стуканут». Родители бьют тревогу - у многих детей синяки, шишки, опухоли. 
5 января 2019, 03:32
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