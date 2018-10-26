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Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры
Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); …
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4 июля 2018, 02:48
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Самарцы встретили Николая Меркушкина у «Стены» и сделали с ним фото
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3 июля 2018, 02:33
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Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре
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3 июля 2018, 11:50
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Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»
Блогер Алексей Сергеевич делится своими впечатлениями от похода на фанфест в день игры сборных России и Уругвая. «Я не футбольный фанат, не хожу на матчи, но пропустить такое событие, как чемпионат мира по футболу, которое еще и проходит в …
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27 июня 2018, 10:33