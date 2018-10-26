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Материалы по теме:

Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры

Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры

Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); 
4 июля 2018, 02:48
Самарцы встретили Николая Меркушкина у «Стены» и сделали с ним фото

Самарцы встретили Николая Меркушкина у «Стены» и сделали с ним фото

В Самаре в понедельник, 2 июля, был замечен экс-губернатор Николай Меркушкин. В соцсетях появились фотографии горожан вместе с бывшим главой региона, сделанные возле стадиона «Самара Арена» и на склоне площади Славы возле мемориала «Гордость, честь и слава Самарской области», который 

3 июля 2018, 02:33
Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

Инвалида-колясочника насмерть сбили на улице Гагарина в Самаре

В Самаре автомобилист на «Калине» насмерть  сбил инвалида-колясочника. ДТП произошло на улице Гагарина у перекрестка с улицей Мяги, возле медуниверситета. Жуткие фотографии 
3 июля 2018, 11:50
Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»

Фото в блогах: «Как в Самаре любят футбол»

Блогер Алексей Сергеевич делится своими впечатлениями от похода на фанфест в день игры сборных России и Уругвая. «Я не футбольный фанат, не хожу на матчи, но пропустить такое событие, как чемпионат мира по футболу, которое еще и проходит в 
27 июня 2018, 10:33
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