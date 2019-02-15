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В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13
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15 февраля 2019, 02:55
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Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
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15 февраля 2019, 02:23
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Двое самарцев отравились насмерть угарным газом
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15 февраля 2019, 01:42
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В Самаре рухнула крыша в доме на Водников
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15 февраля 2019, 12:51
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Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета
Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, …
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15 февраля 2019, 12:33
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В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки
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15 февраля 2019, 11:31
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Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной
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15 февраля 2019, 10:27
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Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом
Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под …
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15 февраля 2019, 07:49
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ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери
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13 февраля 2019, 10:18
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В Самаре иномарка сбила девочку-подростка, которая шла на «красный»
Самарские полицейские продолжают проверку, выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал подросток. В 16:20 10 февраля 37-летний водитель ехал на Hyundai Tucson по Волжскому проспекту в сторону Маяковского. На регулируемом перекрестке улицы Маяковского и Волжского проспекта шофер внедорожника сбил 14-летнюю девочку, …
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12 февраля 2019, 08:17
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Видео: пассажиры толкали троллейбус по проспекту Кирова в Самаре
Не перевелись в Самаре неравнодушные люди. 10 февраля около 12:00 можно было наблюдать, как кондуктор и несколько пассажиров толкают транспортное средство по проспекту Кирова. Водитель машины, при этом, пыталась освободить ее «рога» из проводов. Видео размещено в Twitter.
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11 февраля 2019, 11:43
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Видео: житель Отрадного утащил из супермаркета целую корзину колбасы
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8 февраля 2019, 03:49
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Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии
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5 февраля 2019, 03:37
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Жена самарского олигарха сразила френдов очередным откровенным нарядом
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7 декабря 2018, 11:30
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Жена самарского олигарха возбудила френдов откровенным нарядом
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27 ноября 2018, 01:47
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В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»
Телерадиокомпания «Терра» получила благодарность за многолетнюю поддержку творческих проектов фотообъединения областного Союза журналистов. Накануне в Самарском областном художественном музее торжественно открыли юбилейную фотовыставку «Новый поворот», приуроченную к его 10-летию и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России. В экспозиции представлены …
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24 ноября 2018, 07:15
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Жена самарского олигарха показала френдам шикарную грудь
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына решила порадовать своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото. Она выложила на страничке снимок в платье с весьма глубоким декольте. Пост Ксения сопроводила подписью с риторическим вопросом: «С каких пор сексуальность осуждается?».
Карточка …
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26 октября 2018, 12:50
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В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину
5 июня ЧП произошло в Новокуйбышевске. С дома №18 «А» на улице Миронова рухнул балкон. Конструкция упала прямо на припаркованную иномарку. Теперь владельцу машины предстоит потратиться на ее ремонт.
Как сообщает сайт НСК63, дом, где случилось обрушение, был …
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5 июня 2018, 10:15
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Эпопея самарской школы номер 46 продолжается
Самарский городской департамент градостроительства объявил тендер по определению подрядчика, который займется обследованием строительных конструкций 46-ой школы, полгода назад закрытой на ремонт после обрушения там потолка. Напомним, инцидент произошел 4 сентября в одном из начальных классов. Тогда обошлось без жертв, но …
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29 января 2018, 05:05
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Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской
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21 октября 2017, 05:33
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12 апреля 2017, 11:45
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В Сызрани во время обвала в шахте погиб 44-летний мужчина
В Самарской области в штольне погиб рабочий. Трагедия случилась в Сызрани.
Шахтеры работали у поселка Новокашпирский. 10 августа примерно в полдень в штольне случился обвал примерно кубометра породы. Погребенными заживо оказались трое рабочих. Двое выбрались быстро, третий был завален целиком. Когда …
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11 августа 2016, 11:02
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В Тольятти набережная ушла под землю, есть фото
Накануне Дня города Тольятти, который отмечается сегодня, 4 июня, гуляющие по набережной Комсомольского района горожане обнаружили совсем нелицеприятную картину. Как передает портал TLTgorod, разрушения лестницы, которая обвалилась весной 2016 года, серьезно усугубились.
Смытые стекающей по склонам водой лестничные марши …
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4 июня 2016, 06:01
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Прокуратура требует восстановить лестницу на набережной в Тольятти
Прокуратура Тольятти потребовала от мэрии города принять незамедлительные меры по устранению обвала набережной в Комсомольском районе, который случился 15 марта этого года.
Как подчеркивается в сообщении областного надзорного ведомства, столь длительное бездействие органа местного самоуправления создает реальную угрозу жизни и здоровья …
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20 апреля 2016, 11:20
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В Самаре на ул. Водников грузовик частично провалился под асфальт (фото)
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28 марта 2014, 12:52
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