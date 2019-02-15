4
01
47
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В самарских автобусах № 3 и 13 поставили турникеты с валидатором. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, ведется мониторинг и отработка механизмов для последующего внедрения этой системы на слабо загруженных маршрутах. Напомним, с начала года в областной столице внедряют бескондукторую 
15 февраля 2019, 02:55
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных 
15 февраля 2019, 02:23
Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

В четверг, 14 февраля, в жилом доме № 36 улице Елизарова в Кировском районе Самары из-за неправильной эксплуатации газового оборудования погибли два человека. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ и попросили самарцев соблюдать правила обращения с газом 
15 февраля 2019, 01:42
В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В пятницу, 15 февраля, в областной столице обрушилась крыша жилого двухэтажного дома на улице Водников в Самарском районе. Как рассказал местный житель, здание под номером 31 находится напротив ТЦ «Маяк». По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. На месте 
15 февраля 2019, 12:51
Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, 
15 февраля 2019, 12:33
В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В пятницу, 15 февраля, в Сызрани обрушилась крыша трехквартирного одноэтажного дома на улице Фрунзе. Здание было возведено еще до 1917 года. Жители не пострадали, на место происшествия выехали сотрудники коммунальных служб. По словам главы комитета ЖКХ Александра Шмалько, в прошлом 
15 февраля 2019, 11:31
Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

В пятницу, 15 февраля, в мировом суде Ленинского района Самары началось второе заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города. Свою версию случившегося озвучил экс-глава Октябрьского района 45-летний Константин Фоменко, который как раз и обвиняется в стрельбе 
15 февраля 2019, 10:27
Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом

Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом

Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под 
15 февраля 2019, 07:49
ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Житель областной столицы запечатлел странную забаву самарской молодежи: он заснял, как сначала две молодые девушки пытаются выбраться из окна стоящего на месте трамвая № 3, но затем снова «ныряют» в салон транспортного средства. Позже их приятель закинул в вагон свой 
13 февраля 2019, 10:18
В Самаре иномарка сбила девочку-подростка, которая шла на «красный»

В Самаре иномарка сбила девочку-подростка, которая шла на «красный»

Самарские полицейские продолжают проверку, выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал подросток. В 16:20 10 февраля 37-летний водитель ехал на Hyundai Tucson по Волжскому проспекту в сторону Маяковского. На регулируемом перекрестке улицы Маяковского и Волжского проспекта шофер внедорожника сбил 14-летнюю девочку, 
12 февраля 2019, 08:17
Видео: пассажиры толкали троллейбус по проспекту Кирова в Самаре

Видео: пассажиры толкали троллейбус по проспекту Кирова в Самаре

Не перевелись в Самаре неравнодушные люди. 10 февраля около 12:00 можно было наблюдать, как кондуктор и несколько пассажиров толкают транспортное средство по проспекту Кирова. Водитель машины, при этом, пыталась освободить ее «рога» из проводов. Видео размещено в Twitter.
11 февраля 2019, 11:43
Видео: житель Отрадного утащил из супермаркета целую корзину колбасы

Видео: житель Отрадного утащил из супермаркета целую корзину колбасы

На днях в полицию города Отрадный поступило сообщение о краже из одного из супермаркетов. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как один из покупателей подошел с корзиной к полкам с колбасой. Набрав несколько палок мясных изделий, злоумышленник спокойно направился к выходу. Его даже 
8 февраля 2019, 03:49
Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии

Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии

Накануне в Австрии произошло ЧП на авиашоу. Самолет Staudacher S-600, выполнявший сложный маневр, потерпел крушение. Момент инцидента попал на видео. На нем видно, как пилот совершает заход над озером, расположенном  на границе федеральных земель Верхняя Австрия и Зальцбург. Машина прошла 
5 февраля 2019, 03:37
Жена самарского олигарха сразила френдов очередным откровенным нарядом

Жена самарского олигарха сразила френдов очередным откровенным нарядом

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына опубликовала в своем Instagram очередной пикантный снимок. На нем она показала своим подписчикам откровенный наряд, подчеркивающий все формы тела, а в подписи к нему спросила, верят ли ее френды в реинкарнацию?
«Если да, 
7 декабря 2018, 11:30
Жена самарского олигарха возбудила френдов откровенным нарядом

Жена самарского олигарха возбудила френдов откровенным нарядом

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова продолжает радовать своих подписчиков в Instagram откровенными фото. Теперь Ксения Царицына решила предстать перед френдами  в образе, как она сама написала, фарфоровой куклы. Для этого она выбрала белое платье со смелым декольте, а ее голову 
27 ноября 2018, 01:47
В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»

В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»

Телерадиокомпания «Терра» получила благодарность за многолетнюю поддержку творческих проектов фотообъединения областного Союза журналистов. Накануне в Самарском областном художественном музее торжественно открыли юбилейную фотовыставку «Новый поворот», приуроченную к его 10-летию и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России. В экспозиции представлены 
24 ноября 2018, 07:15
Жена самарского олигарха показала френдам шикарную грудь

Жена самарского олигарха показала френдам шикарную грудь

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына решила порадовать своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото. Она выложила на страничке снимок в платье с весьма глубоким декольте. Пост Ксения сопроводила подписью с риторическим вопросом: «С каких пор сексуальность осуждается?».

Карточка 
26 октября 2018, 12:50
В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину

В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину

5 июня ЧП произошло в Новокуйбышевске. С дома №18 «А» на улице Миронова рухнул балкон. Конструкция упала прямо на припаркованную иномарку. Теперь владельцу машины предстоит потратиться на ее ремонт.

Как сообщает сайт НСК63, дом, где случилось обрушение, был 
5 июня 2018, 10:15
Эпопея самарской школы номер 46 продолжается

Эпопея самарской школы номер 46 продолжается

Самарский городской департамент градостроительства объявил тендер по определению подрядчика, который займется обследованием строительных конструкций 46-ой школы, полгода назад закрытой на ремонт после обрушения там потолка. Напомним, инцидент произошел 4 сентября в одном из начальных классов. Тогда обошлось без жертв, но 

29 января 2018, 05:05
Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Сегодня, 21 октября, в Самаре случился пожар. На улице Комсомольской загорелся 2-этажный кирпичный дом. Пламя охватило участок в 70 квадратных метров. По словам очевидцев, загорелись кровля и второй этаж.

На тушение выезжали пожарное подразделение в составе 31 человек личного 
21 октября 2017, 05:33
В Самаре обвалился склон вдоль проспекта Ленина

В Самаре обвалился склон вдоль проспекта Ленина
12 апреля 2017, 11:45
В Сызрани во время обвала в шахте погиб 44-летний мужчина

В Сызрани во время обвала в шахте погиб 44-летний мужчина

В Самарской области в штольне погиб рабочий. Трагедия случилась в Сызрани.

Шахтеры работали у поселка Новокашпирский. 10 августа примерно в полдень в штольне случился обвал примерно кубометра породы. Погребенными заживо оказались трое рабочих. Двое выбрались быстро, третий был завален целиком. Когда 

11 августа 2016, 11:02
В Тольятти набережная ушла под землю, есть фото

В Тольятти набережная ушла под землю, есть фото

Накануне Дня города Тольятти, который отмечается сегодня, 4 июня, гуляющие по набережной Комсомольского района горожане обнаружили совсем нелицеприятную картину. Как передает портал TLTgorod, разрушения лестницы, которая обвалилась весной 2016 года, серьезно усугубились.
Смытые стекающей по склонам водой лестничные марши 
4 июня 2016, 06:01
Прокуратура требует восстановить лестницу на набережной в Тольятти

Прокуратура требует восстановить лестницу на набережной в Тольятти

Прокуратура Тольятти потребовала от мэрии города принять незамедлительные меры по устранению обвала набережной в Комсомольском районе, который случился 15 марта этого года. 

Как подчеркивается в сообщении областного надзорного ведомства, столь длительное бездействие органа местного самоуправления создает реальную угрозу жизни и здоровья 

20 апреля 2016, 11:20
В Самаре на ул. Водников грузовик частично провалился под асфальт (фото)

В Самаре на ул. Водников грузовик частично провалился под асфальт (фото)

На пересечении улиц Кутякова и Водников в Самаре «КамАЗ» ушел под асфальт задними колесами. Фото с места происшествия появилось в социальной сети Twitter сегодня, 28 марта, около 12 часов. Его опубликовал пользователь SugakOleg. Движение в месте аварии затруднено. 
28 марта 2014, 12:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх