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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии

Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии

Накануне в Австрии произошло ЧП на авиашоу. Самолет Staudacher S-600, выполнявший сложный маневр, потерпел крушение. Момент инцидента попал на видео. На нем видно, как пилот совершает заход над озером, расположенном  на границе федеральных земель Верхняя Австрия и Зальцбург. Машина прошла 
5 февраля 2019, 03:37
Сызранец оплатил чужие покупки ради умирающей матери

Сызранец оплатил чужие покупки ради умирающей матери

Про грустную и трогательную историю поведал сызранский портал КТВ ЛУЧ. Местный житель оплатил чужие покупки ради умирающей матери. Мужчина пояснил, что это была последняя просьба больной раком мамы. Она попросила сына «пойти в люди и делать добрые дела».
 
По 
3 февраля 2019, 05:10
В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

Высокопоставленного правоохранителя из Сызрани наказали рублём за нежелание исполнять свои прямые обязанности. В поле зрения силовиков попал  начальник отдела уголовного розыска Сызранского ЛО МВД России на транспорте  Руслан Курмакаев. К нему поступило заявление от «РЖД» о краже на сумму в 

1 февраля 2019, 02:24
Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги

Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги

Любитель легкой наживы из Сызрани получил проблемы с законом. История произошла на днях в одном из городских супермаркетов. Женщина подошла к банкомату, чтобы снять деньги. Внезапно ей стало плохо и она ушла. Уже дома потерпевшая прочитала в телефоне СМС о 

28 января 2019, 03:31
Наглость - второе счастье: сызранец трижды ограбил строящийся дом

Наглость - второе счастье: сызранец трижды ограбил строящийся дом

Дерзкий житель Сызрани трижды умудрился ограбить один и тот же строящейся дом. «На дело» горожанин отважился в мае 2018 года, передает КТВ-Луч. В здание воришка проник через незапертое окно на втором этаже. Из дома злоумышленник утащил разные стройматериалы, в 
27 января 2019, 04:30
Доверчивый тольяттинец дал позвонить незнакомцу и остался без смартфона

Доверчивый тольяттинец дал позвонить незнакомцу и остался без смартфона

30-летний житель Тольятти стал жертвой вора. 26-летний парень скрылся со смартфоном потерпевшего, а затем продал его, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, на лестничной площадке предполагаемый злоумышленник подошел к мужчине и попросил позвонить. Ничего не 

19 января 2019, 04:38

"Она такая залипательная": жена самарского олигарха снова возбудила френдов шикарными формами

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына продолжает удивлять своих подписчиков в Instagram откровенным контентом с собой в главной роли. На днях девушка решила вместо фото опубликовать небольшое видео. В ролике 
9 ноября 2018, 03:52
«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе

«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе

На этот раз молодой человек, позиционировавший себя как Юля Ильина, раскрутил кота в «авоське», кинул его в стену, а затем постирал в тазу. И выложил видео в сеть. В прошлом году «Юля» уже делал подобное. И попал в федеральные ленты 
28 октября 2018, 02:59
В Отрадном 71-летняя бабушка убила непутевого сына алкоголика

В Отрадном 71-летняя бабушка убила непутевого сына алкоголика

Прокуратура города Отрадный Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 71-летней местной жительницы. Пенсионерку обвиняют в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи 

20 октября 2018, 02:24
Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном

Тройное ДТП произошло днем в Отрадном. На одной из улиц города водитель «Лады» влетел в «УАЗ Патриот», который остановился, чтобы повернуть на автозаправку. После удара внедорожник выехал на встречную полосу и там врезался в другой «УАЗ».

В результате ДТП 
1 октября 2018, 01:58
Видео: биолог оседлал 5-метрового крокодила в Австралии

Видео: биолог оседлал 5-метрового крокодила в Австралии

В Сети появилось видео, на котором запечатлена довольно опасная забава биолога Нильса Дженсена. Ученый, находившийся в Австралии, решил познакомиться поближе с 5-метровым крокодилом. Сначала он покормил рептилию, чтобы она подпустила его поближе, а после этого оседлал животное на несколько секунд. 
27 сентября 2018, 10:28
В Отрадном лопатой отрубили голову щенку на глазах у 7-летнего ребенка

В Отрадном лопатой отрубили голову щенку на глазах у 7-летнего ребенка

Про шокирующий случай рассказала в соцсети Одноклассники жительница Самарской области Ирина Гребнева Маширова. В Отрадном на глазах у 7-летнего ребенка забили лопатой щенка.

«ОТРАДНЫЙ!!! Максимальный репост!!! Страна должна знать своих ХЕРОЕВ! (орфография автора – ТЕРРА). Хочу вам рассказать 
6 июня 2018, 08:33
Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном

3 июня автоавария произошла в Отрадном . Водитель «Лады Приоры» ехал вечером по одной из улиц города. Мужчина не смог справиться с управлением, и его легковушка перевернулась, а потом снесла столб.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. В результате 
4 июня 2018, 09:56
Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти

Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти

В ночь на 20 марта в Тольятти произошла авария. На улице Тополиной автомобиль «Лада Приора» въехал в двери одного из крупных супермаркетов. Как такое могло произойти, пока точно неизвестно. Как рассказывают очевидцы, за рулем легковушки мог находиться несовершеннолетний. Его родители 
20 марта 2018, 09:52
Роскачество протестирует «Докторскую» на ДНК собаки и лошади

Роскачество протестирует «Докторскую» на ДНК собаки и лошади

Как сообщили сегодня отечественные СМИ, Роскачество проверит «докторскую» колбасу по различным показателям ГОСТа, в числе которых указываются пункты о ДНК собаки, лошади и птицы.
Специалистам предстоит сделать вывод, присутствуют ли в составе популярного продукта синтетические красители, консерванты, соя, крахмал, а 

24 октября 2017, 02:11
На полках супермаркетов могут появиться лекарства

На полках супермаркетов могут появиться лекарства

Вице-премьер России Игорь Шувалов внес в правительство предложение начать продавать лекарства в супермаркетах. Речь идет о безрецептурных препаратах, которые не нуждаются в особых условиях хранения. Минпромторг уже поддержал инициативу. Минздрав пока официально ее не прокомментировал. Между тем эксперты предупреждают, что 

5 октября 2017, 09:03
В вареной колбасе нашли вирус африканской чумы свиней

В вареной колбасе нашли вирус африканской чумы свиней

Сотрудники саратовского ветконтроля обнаружили вирус африканской чумы свиней в партии вареной колбасы. По данным ведомства, продукция была произведена на мясоперерабатывающем предприятии в городе Энгельс (Саратовская область). На площадке введен карантин. По данным ведомства, общий вес зараженной партии – 45 килограммов. 
18 апреля 2017, 05:18
Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой

Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой

Вчера, 1 апреля, поздно вечером в Самарской области произошло крупное ДТП. На автотрассе М-5 «Урал» в районе поселка Прибрежный столкнулись 3 фуры, передает 63.ru.
 
Никто не пострадал. Однако сотрудники полиции вынуждены были перекрыть трассу по направлению в Самару. 
2 апреля 2017, 05:11
Минсельхоз поддержит производителей колбасы

Минсельхоз поддержит производителей колбасы

Минсельхоз России собрался поддержать производство колбасы. В ведомстве считают необходимым расширить список продуктов, производители которых могут рассчитывать на льготный кредит. Cнижение уровня платежеспособного спроса населения оказало негативное влияние на российский рынок отрасли, износ технологического оборудования мясоперерабатывающих заводов достигает 50 процентов. 

31 марта 2017, 01:29
Самарец хотел украсть из магазина шоколад на 2600 рублей

Самарец хотел украсть из магазина шоколад на 2600 рублей

В Самаре в одном из супермаркетов Промышленного района посетитель попытался украсть много шоколада. Мужчина спрятал товар под курткой. На кассе его попросили вернуть неоплаченное.

Но он попытался убежать. Сотрудники магазина вызвали полицию и не позволили покупателю скрыться. Подоспевший на место происшествия 

9 ноября 2016, 10:23
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