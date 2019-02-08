|
Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии
|
5 февраля 2019, 03:37
|
Сызранец оплатил чужие покупки ради умирающей матери
|
3 февраля 2019, 05:10
|
В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело
|
1 февраля 2019, 02:24
|
Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги
|
28 января 2019, 03:31
|
Наглость - второе счастье: сызранец трижды ограбил строящийся дом
Дерзкий житель Сызрани трижды умудрился ограбить один и тот же строящейся дом. «На дело» горожанин отважился в мае 2018 года, передает КТВ-Луч. В здание воришка проник через незапертое окно на втором этаже. Из дома злоумышленник утащил разные стройматериалы, в …
|
27 января 2019, 04:30
|
Доверчивый тольяттинец дал позвонить незнакомцу и остался без смартфона
|
19 января 2019, 04:38
|
"Она такая залипательная": жена самарского олигарха снова возбудила френдов шикарными формами
|
9 ноября 2018, 03:52
|
«Полиция, примите меры!»: Тольяттинский живодер «Мальвина» снова «напомнил» о себе
|
28 октября 2018, 02:59
|
В Отрадном 71-летняя бабушка убила непутевого сына алкоголика
Прокуратура города Отрадный Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 71-летней местной жительницы. Пенсионерку обвиняют в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи …
|
20 октября 2018, 02:24
|
Тройное ДТП устроил водитель «Лады» в Отрадном
|
1 октября 2018, 01:58
|
Видео: биолог оседлал 5-метрового крокодила в Австралии
В Сети появилось видео, на котором запечатлена довольно опасная забава биолога Нильса Дженсена. Ученый, находившийся в Австралии, решил познакомиться поближе с 5-метровым крокодилом. Сначала он покормил рептилию, чтобы она подпустила его поближе, а после этого оседлал животное на несколько секунд. …
|
27 сентября 2018, 10:28
|
В Отрадном лопатой отрубили голову щенку на глазах у 7-летнего ребенка
Про шокирующий случай рассказала в соцсети Одноклассники жительница Самарской области Ирина Гребнева Маширова. В Отрадном на глазах у 7-летнего ребенка забили лопатой щенка.
«ОТРАДНЫЙ!!! Максимальный репост!!! Страна должна знать своих ХЕРОЕВ! (орфография автора – ТЕРРА). Хочу вам рассказать …
|
6 июня 2018, 08:33
|
Пьяный водитель «Приоры» снес столб в Отрадном
|
4 июня 2018, 09:56
|
Машина въехала в двери супермаркета в Тольятти
|
20 марта 2018, 09:52
|
Роскачество протестирует «Докторскую» на ДНК собаки и лошади
Как сообщили сегодня отечественные СМИ, Роскачество проверит «докторскую» колбасу по различным показателям ГОСТа, в числе которых указываются пункты о ДНК собаки, лошади и птицы.
|
24 октября 2017, 02:11
|
На полках супермаркетов могут появиться лекарства
Вице-премьер России Игорь Шувалов внес в правительство предложение начать продавать лекарства в супермаркетах. Речь идет о безрецептурных препаратах, которые не нуждаются в особых условиях хранения. Минпромторг уже поддержал инициативу. Минздрав пока официально ее не прокомментировал. Между тем эксперты предупреждают, что …
|
5 октября 2017, 09:03
|
В вареной колбасе нашли вирус африканской чумы свиней
Сотрудники саратовского ветконтроля обнаружили вирус африканской чумы свиней в партии вареной колбасы. По данным ведомства, продукция была произведена на мясоперерабатывающем предприятии в городе Энгельс (Саратовская область). На площадке введен карантин. По данным ведомства, общий вес зараженной партии – 45 килограммов. …
|
18 апреля 2017, 05:18
|
Под Самарой столкнулись три фуры: по дороге рассыпались коробки с колбасой
Вчера, 1 апреля, поздно вечером в Самарской области произошло крупное ДТП. На автотрассе М-5 «Урал» в районе поселка Прибрежный столкнулись 3 фуры, передает 63.ru.
Никто не пострадал. Однако сотрудники полиции вынуждены были перекрыть трассу по направлению в Самару. …
|
2 апреля 2017, 05:11
|
Минсельхоз поддержит производителей колбасы
Минсельхоз России собрался поддержать производство колбасы. В ведомстве считают необходимым расширить список продуктов, производители которых могут рассчитывать на льготный кредит. Cнижение уровня платежеспособного спроса населения оказало негативное влияние на российский рынок отрасли, износ технологического оборудования мясоперерабатывающих заводов достигает 50 процентов. …
|
31 марта 2017, 01:29
|
Самарец хотел украсть из магазина шоколад на 2600 рублей
В Самаре в одном из супермаркетов Промышленного района посетитель попытался украсть много шоколада. Мужчина спрятал товар под курткой. На кассе его попросили вернуть неоплаченное.
Но он попытался убежать. Сотрудники магазина вызвали полицию и не позволили покупателю скрыться. Подоспевший на место происшествия …
|
9 ноября 2016, 10:23
Мы Вам перезвоним!