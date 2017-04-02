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Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка
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2 апреля 2017, 06:29
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Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой
В четверг, 30 марта, на трассе М-5 под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На территории Красноярского района столкнулись две вазовские легковушки – «пятерка» и «Гранта».
По данным Госавтоинспекции, автомобиль Lada Granta ехал от поселка Маршанка. Согласно предварительной …
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31 марта 2017, 03:34
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Минсельхоз поддержит производителей колбасы
Минсельхоз России собрался поддержать производство колбасы. В ведомстве считают необходимым расширить список продуктов, производители которых могут рассчитывать на льготный кредит. Cнижение уровня платежеспособного спроса населения оказало негативное влияние на российский рынок отрасли, износ технологического оборудования мясоперерабатывающих заводов достигает 50 процентов. …
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31 марта 2017, 01:29
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В Тольятти водитель проигнорировал светофор и устроил ДТП, есть раненые
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30 марта 2017, 02:53
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В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека
Дорожно-транспортное происшествие на трассе Дюртюли – Нефтекамск в Башкирии стало причиной гибели троих человек. Смертельные травмы получили водители ВАЗ 2110 и «Лада Калина», а также пассажир последнего автомобиля. Еще один пассажир госпитализирован с серьезными ранениями, сообщают региональные СМИ со ссылкой …
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30 марта 2017, 12:22
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Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка
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25 марта 2017, 05:25
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На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода
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19 марта 2017, 04:36
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Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео
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25 февраля 2017, 03:33
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Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта
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22 января 2017, 03:12
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Эксперты прогнозируют дефицит колбасы и резкий скачок цен из-за соляного эмбарго, введенного правительством страны
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11 ноября 2016, 05:52
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В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с форумом «iВолга-2016»
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7 июня 2016, 04:53
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Под Самарой перевернулся грузовик с колбасой
Сегодня, 23 апреля, в Самарской области случилось необычное ДТП. На подъезде под Самарой перевернулась фура с колбасой и перегородила половину дороги, передает портал 63.ru
Очевидцы утверждают, что автомобиль второго участника аварии находился «чуть дальше» и не попал в …
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23 апреля 2016, 05:37
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Качественная колбаса: выдумка или реальность?
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6 октября 2015, 05:40
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На базе отдыха под Самарой утонул 29-летний мужчина
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10 августа 2015, 09:57
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В Самаре из-за форума «iВолга-2015» перекрыли дорогу в Прибрежном
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9 июня 2015, 01:27
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В Самаре делят землю между дачами и лесом
Дача или лес. Почти шекспировский вопрос решали дачники около поселка Прибрежный г.о. Самара. Межевание спорной зоны идет не первый год. Разбираться на месте, кому принадлежит территория, граничащая с лесополосой, приехали депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн и председатель Думы г.о. …
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26 мая 2015, 11:27