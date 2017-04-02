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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

Под Самарой «Лада» въехала в стоящую фуру: среди пострадавших – 13-летняя девочка

В ночь с субботы на воскресенье, с 1 на 2 апреля, в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок.

Инцидент зафиксировали на территории Ставропольского района. По предварительной версии полиции, 42-летний водитель на «Лада-Калина» ехал по автотрассе М-5 «Урал» со 

2 апреля 2017, 06:29
Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

Трое взрослых и подросток ранены в ДТП под Самарой

В четверг, 30 марта, на трассе М-5 под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На территории Красноярского района столкнулись две вазовские легковушки – «пятерка» и «Гранта».

По данным Госавтоинспекции, автомобиль Lada Granta ехал от поселка Маршанка. Согласно предварительной 
31 марта 2017, 03:34
Минсельхоз поддержит производителей колбасы

Минсельхоз поддержит производителей колбасы

Минсельхоз России собрался поддержать производство колбасы. В ведомстве считают необходимым расширить список продуктов, производители которых могут рассчитывать на льготный кредит. Cнижение уровня платежеспособного спроса населения оказало негативное влияние на российский рынок отрасли, износ технологического оборудования мясоперерабатывающих заводов достигает 50 процентов. 

31 марта 2017, 01:29
В Тольятти водитель проигнорировал светофор и устроил ДТП, есть раненые

В Тольятти водитель проигнорировал светофор и устроил ДТП, есть раненые

В среду, 29 марта на Обводном шоссе в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП. На пересечении с улицей Коммунальной столкнулись две вазовский легковушки – «ВАЗ – 21102» и Lada Granta. Есть раненые. На скорой в больницу увезли двух человек.

Столкновение произошло примерно 

30 марта 2017, 02:53
В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

В ДТП на трассе в Башкирии погибло три человека

Дорожно-транспортное происшествие на трассе Дюртюли – Нефтекамск в Башкирии стало причиной гибели троих человек. Смертельные травмы получили водители ВАЗ 2110 и «Лада Калина», а также пассажир последнего автомобиля. Еще один пассажир госпитализирован с серьезными ранениями, сообщают региональные СМИ со ссылкой 

30 марта 2017, 12:22
Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Под Сызранью две фуры «перемололи» «Калину»: пострадала 14-летняя девочка

Сегодня, 25 марта, под Сызранью произошло серьезное ДТП с участием 3-х автомобилей. Как передает «Маленькая Сызрань», около 10 часов на автомагистрали М-5 «Урал» на спуске к мосту через реку Крымза в районе поселка Западный столкнулись «Калина» и две фуры – 
25 марта 2017, 05:25
На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

На трассе М-5 под Тольятти «Форд» сбил насмерть пешехода

37-летний мужчина шел по проезжей части в попутном направлении, на нем была темная одежда без световозвращающих элементов. 
19 марта 2017, 04:36
Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео

Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинами, есть фото и видео

На федеральной автомагистрали М-5, в районе Тольятти, произошло крупное ДТП. Как передает ГУ МВД России по Самарской области, водитель цементовоза во время движения нарушил правила перестроения и задел две машины. В результате аварии не пострадал. Однако инцидент принес немало проблем 
25 февраля 2017, 03:33
Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта

Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта

Сегодня, 22 января, на участке магистрали М-5 «Урал» между Самарой и Тольятти случился настоящий транспортный коллапс из-за ДТП. Как пишет 63.ru, фуру развернуло под мостом, который расположен после поворота на Курумоч. Машина практически полностью перекрыла часть дороги по направлению в 
22 января 2017, 03:12
Эксперты прогнозируют дефицит колбасы и резкий скачок цен из-за соляного эмбарго, введенного правительством страны

Эксперты прогнозируют дефицит колбасы и резкий скачок цен из-за соляного эмбарго, введенного правительством страны

Дело в том, что выпускать этот продукт без нитритной соли, которая вошла в "черный список", в России запрещено и технически невозможно. Аналогичных отечественных посолочных смесей нет. До этого мясопереработчики закупали сырье в Германии, Дании и Нидерландах.
Cтоль любимый россиянами продукт 

11 ноября 2016, 05:52
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с форумом «iВолга-2016»

В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с форумом «iВолга-2016»

15 июня на Мастрюковских озерах стартует молодежный форум ПФО iВолга-2016. В связи с проведением мероприятия в поселке Прибрежный ограничат движение транспорта. Речь идет о дороге, ведущей от улицы Набережная до железнодорожной станции «135 километр». Движение будут перекрывать каждый день с 

7 июня 2016, 04:53
Под Самарой перевернулся грузовик с колбасой

Под Самарой перевернулся грузовик с колбасой

Сегодня, 23 апреля, в Самарской области случилось необычное ДТП. На подъезде под Самарой перевернулась фура с колбасой и перегородила половину дороги, передает портал 63.ru
 
Очевидцы утверждают, что автомобиль второго участника аварии находился «чуть дальше» и не попал в 
23 апреля 2016, 05:37
Качественная колбаса: выдумка или реальность?

Качественная колбаса: выдумка или реальность?

Самарцы продегустировали изделия разных мясокомбинатов. Акция, в которой приняли участие более 200 человек, прошла в одном из торговых центров города. 

6 октября 2015, 05:40
На базе отдыха под Самарой утонул 29-летний мужчина

На базе отдыха под Самарой утонул 29-летний мужчина

В минувшие выходные самарских спасателей вызвали на поиски мужчины, пропавшего на реке Черноярке в поселке Прибрежный. По информации поисково-спасательной службы, в субботу, 8 августа, около пяти часов вечера 29-летней пловец купался возле пляжа базы отдыха «Стрежень». Он доплыл до середины 
10 августа 2015, 09:57
В Самаре из-за форума «iВолга-2015» перекрыли дорогу в Прибрежном

В Самаре из-за форума «iВолга-2015» перекрыли дорогу в Прибрежном

В Красноглинском районе Самары перекрыли дорогу в пос. Прибрежный  - от улицы Набережной до ж/д-станции «135 км». Движение ограничено до шести часов вечера 29 июня. Эти меры связаны с подготовкой к проведению молодежного форума ПФО «iВолга-2015», сообщили в горадминистрации.
9 июня 2015, 01:27
В Самаре делят землю между дачами и лесом

В Самаре делят землю между дачами и лесом

Дача или лес. Почти шекспировский вопрос решали дачники около поселка Прибрежный г.о. Самара. Межевание спорной зоны идет не первый год. Разбираться на месте, кому принадлежит территория, граничащая с лесополосой, приехали депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн и председатель Думы г.о. 
26 мая 2015, 11:27
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