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Прикола ради: В Сызрани три 16-летних парня пришли в военкомат с фальшивыми усами
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18 февраля 2018, 06:06
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Призывников вызовут в военкомат по электронной почте
В Госдуму внесли законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Об этом рассказали отечественные информагентства.
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3 мая 2017, 07:29
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Четыре военкомата в Самарской области ликвидируют с 1 декабря
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5 октября 2016, 04:54
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В Самаре сотрудницу военкомата задержали за взятку в 55000 рублей
В коррупционном преступлении подозревают 35-летнюю женщину. Она занимала должность в военкомате и была задержана самарскими полицейскими после получения 55 тысяч рублей. В операции принимали участие оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Самаре.
По …
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8 апреля 2016, 09:16
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