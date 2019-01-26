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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Прикола ради: В Сызрани три 16-летних парня пришли в военкомат с фальшивыми усами

Прикола ради: В Сызрани три 16-летних парня пришли в военкомат с фальшивыми усами

День первой контрольной явки в военкомат трое 16-летних учащихся лицея Сызрани восприняли, как рубеж своего взросления, и решили стать законодателями нового молодёжного тренда. Парни решили прийти на комиссию с фальшивыми усами. О курьёзной истории поведал КТВ ЛУЧ.
 
На выходе из 

18 февраля 2018, 06:06
Призывников вызовут в военкомат по электронной почте

Призывников вызовут в военкомат по электронной почте

В Госдуму внесли законопроект о рассылке повесток в военкомат по электронной почте. Об этом рассказали отечественные информагентства.
Новшество предполагает, что при постановке на воинский учет россияне будут обязаны представлять адрес личной электронной почты. Повестки будут иметь электронную подпись военкома или 

3 мая 2017, 07:29
Четыре военкомата в Самарской области ликвидируют с 1 декабря

Четыре военкомата в Самарской области ликвидируют с 1 декабря

С 1 декабря в Самарской области ликвидируют 4 военкомата. Об этом заявил военный комиссар губернии Александр Даньшин. Сокращение пройдет в рамках укрупнения учреждений. Однако при этом тольяттинский горотдел разобьют на 2 районных. Всего этой осенью из 63-го региона на срочную 
5 октября 2016, 04:54
В Самаре сотрудницу военкомата задержали за взятку в 55000 рублей

В Самаре сотрудницу военкомата задержали за взятку в 55000 рублей

В коррупционном преступлении подозревают 35-летнюю женщину. Она занимала должность в военкомате и была задержана самарскими полицейскими после получения 55 тысяч рублей. В операции принимали участие оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Самаре.

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8 апреля 2016, 09:16
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