Четыре военкомата в Самарской области ликвидируют с 1 декабря С 1 декабря в Самарской области ликвидируют 4 военкомата. Об этом заявил военный комиссар губернии Александр Даньшин. Сокращение пройдет в рамках укрупнения учреждений. Однако при этом тольяттинский горотдел разобьют на 2 районных. Всего этой осенью из 63-го региона на срочную …