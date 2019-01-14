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Материалы по теме:

Тест: угадайте фильм с Константином Хабенским по одному кадру

Тест: угадайте фильм с Константином Хабенским по одному кадру

11 января исполнилось 47 лет известному российскому актеру и режиссеру Константину Хабенскому. Зрители его знают по ролям во многих фильмах и сериалах. Он прекрасно вживается как в образы простых парней с улицы, так и знаменитых исторических личностей. Кроме того, помимо 
11 января 2019, 03:07
Тест: хорошо ли вы помните советский фильм

Тест: хорошо ли вы помните советский фильм "Семнадцать мгновений весны"

В 1973 году на телеэкраны вышел многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны». Картина, повествующая о советском разведчике, внедренном в высшее нацистское командование, сразу стала культовой. Вообще сам образ разведчика у многих теперь ассоциируется именно со Штирлицем. В 1976 году создатели картины 
10 января 2019, 01:17
Тест: какому советскому киногерою принадлежит эта цитата?

Тест: какому советскому киногерою принадлежит эта цитата?

Чем отличаются советские фильмы? Уж явно не наличием масштабнейших спецэффектов. Зачастую, наши кинотворцы, жертвуя внешней составляющей, старались наполнить ленты внутренним содержанием. Достигалось это, во многом благодаря проработанности диалогов. В уста героев сценаристы умудрялись вкладывать такие цитаты, которые моментально становились поговорками. 
8 января 2019, 11:02
Тест: угадайте фильм с Александром Абдуловым по одному кадру

Тест: угадайте фильм с Александром Абдуловым по одному кадру

В число лучших советских и российских актеров, безусловно, входит Александр Абдулов. В его фильмографии насчитывается множество разноплановых ролей, с которыми он всегда справлялся на «отлично». Тем удивительнее тот факт, что изначально Александр Абдулов к игре на сцене и экране не 
4 января 2019, 03:40
Тест: угадайте, из какого советского фильма эта цитата?

Тест: угадайте, из какого советского фильма эта цитата?

Кто не любит советские фильмы? Особенно цитаты героев. Сценаристы умудрялись прописывать диалоги так, что они практически без остатка разбирались зрителями на присказки и поговорки. Просто они очень точно отражали окружающую действительность. Удивительно, но подавляющее большинство цитат актуальны и по сей 
29 декабря 2018, 11:11
Тест: угадайте советский новогодний фильм по одному кадру

Тест: угадайте советский новогодний фильм по одному кадру

Чем можно занять себя в новогодние праздники? Можно все дни «гулять» с друзьями, но ведь иногда и перерыв тоже нужен. В эти моменты можно удобно устроиться перед телевизором и провести время за просмотром старого доброго советского новогоднего фильма. Благо их 
25 декабря 2018, 12:59
Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Считанные дни остаются до наступления Нового года. В праздничные дни многие предпочитают проводить время за просмотром старых советских фильмов. Это немудрено, ведь советские новогодние картины, хоть им и много лет, не теряют своей актуальности.

А насколько хорошо вы знаете 
12 декабря 2018, 12:14
Тест: угадайте советский детский фильм по одному кадру

Тест: угадайте советский детский фильм по одному кадру

Советские детские фильмы воспитали миллионы людей. Они всегда отличались не только наличием интересной сюжетной истории, но и глубокой морали. Именно поэтому, многие из этих картин, снятые десятки лет назад, не потеряли актуальность и в наши дни. Эти фильмы и сейчас 
22 ноября 2018, 07:28
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