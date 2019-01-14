|
Тест: угадайте фильм с Константином Хабенским по одному кадру
|
11 января 2019, 03:07
|
Тест: хорошо ли вы помните советский фильм "Семнадцать мгновений весны"
В 1973 году на телеэкраны вышел многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны». Картина, повествующая о советском разведчике, внедренном в высшее нацистское командование, сразу стала культовой. Вообще сам образ разведчика у многих теперь ассоциируется именно со Штирлицем. В 1976 году создатели картины …
|
10 января 2019, 01:17
|
Тест: какому советскому киногерою принадлежит эта цитата?
Чем отличаются советские фильмы? Уж явно не наличием масштабнейших спецэффектов. Зачастую, наши кинотворцы, жертвуя внешней составляющей, старались наполнить ленты внутренним содержанием. Достигалось это, во многом благодаря проработанности диалогов. В уста героев сценаристы умудрялись вкладывать такие цитаты, которые моментально становились поговорками. …
|
8 января 2019, 11:02
|
Тест: угадайте фильм с Александром Абдуловым по одному кадру
|
4 января 2019, 03:40
|
Тест: угадайте, из какого советского фильма эта цитата?
Кто не любит советские фильмы? Особенно цитаты героев. Сценаристы умудрялись прописывать диалоги так, что они практически без остатка разбирались зрителями на присказки и поговорки. Просто они очень точно отражали окружающую действительность. Удивительно, но подавляющее большинство цитат актуальны и по сей …
|
29 декабря 2018, 11:11
|
Тест: угадайте советский новогодний фильм по одному кадру
|
25 декабря 2018, 12:59
|
Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов
|
12 декабря 2018, 12:14
|
Тест: угадайте советский детский фильм по одному кадру
|
22 ноября 2018, 07:28