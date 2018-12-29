Тест: угадайте советский новогодний фильм по одному кадру Чем можно занять себя в новогодние праздники? Можно все дни «гулять» с друзьями, но ведь иногда и перерыв тоже нужен. В эти моменты можно удобно устроиться перед телевизором и провести время за просмотром старого доброго советского новогоднего фильма. Благо их …