14-летний мальчик без вести пропал в Самаре В Самаре в очередной раз пропал без вести подросток. 2 ноября ушел из дома и перестал выходить на связь с родственниками 14-летний Ярослав Черников.



Парень был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, серые брюки и серые кроссовки. В настоящее …