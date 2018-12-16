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Материалы по теме:

14-летний мальчик без вести пропал в Самаре

14-летний мальчик без вести пропал в Самаре

В Самаре в очередной раз пропал без вести подросток. 2 ноября ушел из дома и перестал выходить на связь с родственниками 14-летний Ярослав Черников.
 
Парень был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, серые брюки и серые кроссовки. В настоящее 

5 ноября 2018, 01:15
«Посягательств не было»: В Тольятти нашёлся 12-летний школьник

«Посягательств не было»: В Тольятти нашёлся 12-летний школьник

В Тольятти благополучно закончились поиски 12-летнего подростка. Тимур Б. ушёл из дома 24 октября между 15:30 и 16:10 и не вернулся.
 
4 дня ребенка искали родственники и волонтеры из «Лиза Алерт».
 
Сегодня появилась информация о том, что Тимура 
28 октября 2018, 04:12
11-летний мальчик пропал в Тольятти

11-летний мальчик пропал в Тольятти

В Самарской области сотрудники полиции и волонтеры из "Лиза Алерт" разыскивают 11-летнего мальчика. Житель Тольятти Вадим Петров ушёл из своего дома в поселке Тимофеевка еще вчера, 10 августа,  утром и до сих пор не вернулся.
 
Приметы ребенка: на вид 
11 августа 2018, 04:18
Найден пропавший 8-летний мальчик из детского лагеря в Самарской области

Найден пропавший 8-летний мальчик из детского лагеря в Самарской области

В Самарской области найден пропавший 8-летний мальчик. Сообщение про его исчезновение появилось утром в понедельник, 4 июня. Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» начали формировать экипаж для организации поиска. «Внимание, пропал ребенок! 4 июня 2018 года в 10 часов мальчик 

4 июня 2018, 05:06
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