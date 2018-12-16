Пропавшего на днях в Тольятти 15-летнего школьника нашли мертвым. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, мальчик ушел из дома на улице Свердлова в среду, 12 декабря, утром. Сотрудники полиции проверяли места, где подросток мог предположительно находиться. В частности, медицинские, религиозные и социальные учреждения. К поиску присоединялись и волонтеры. Но, к сожалению, найти живым подростка не удалось. «Найден. Погиб, — сообщили в паблике «Лиза Алерт» в субботу, 15 декабря.
Подробности трагедии пока что не разглашаются. Однако жители Тольятти сообщают в соцсетях, что тело ребенка якобы нашли в лесу.
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