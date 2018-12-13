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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

За прошлую неделю, с 3 по 9 декабря, в Самарской обрасти ОРВИ и гриппом заразились более 9,7 тысяч человек. Причем, 4,7 тысяч пациентов насчитали только в губернской столице. Показатели выросли по сравнению с результатами предыдущей недели, но специалисты считают - 
13 декабря 2018, 12:52
На трассе под Самарой маршрутка с детьми «улетела» в кювет после ДТП

На трассе под Самарой маршрутка с детьми «улетела» в кювет после ДТП

В четверг, 13 декабря, на трассе М-5 около села Большая Каменка в Красноярском районе произошла дорожная авария. При сложных метеоусловиях (там до сих пор идет ледяной дождь) столкнулись легковушка «Киа» и маршрутный микроавтобус, в котором находились дети. После удара автобус 
13 декабря 2018, 12:12
В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

Во вторник, 12 декабря, поздно вечером произошла авария в Кировском районе Самары. 34-летний водитель уехал на иномарке Dongfeng по улице Георгия Димитрова в направлении улицы Стара-Загора. Напротив дома № 42 по Димитрова шофер легковушки не сумел справиться с управлением и 
13 декабря 2018, 11:44
Судьбу бомбоубежища под заводом

Судьбу бомбоубежища под заводом "Кока-Кола" в Самаре решит Верховный суд

Продолжается десятилетняя судебная эпопея с бомбоубежищем, расположенным на территории завода "Кока-Кола" в Самаре. Напомним, на этом месте изначально находился 4-й ГПЗ, а затем завод "Шар". В 1996-м территорию вместе с корпусами у последнего выкупил производитель прохладительных напитков. Однако затем приватизацию 
13 декабря 2018, 11:00
«Разобрал на запчасти»: в Тольятти поймали угонщика «Газели»

«Разобрал на запчасти»: в Тольятти поймали угонщика «Газели»

Житель Тольятти обратился в полицию и рассказал, что когда он уезжал из города, с неохраняемой парковки у дома по улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе неизвестный похитил его «ГАЗель». Оперативно-следственная группа осмотрела место происшествия, установила и опросила свидетелей. Выяснилось, что 
13 декабря 2018, 10:44
Самарец убил сына, которого подозревал в краже

Самарец убил сына, которого подозревал в краже

В полицию обратилась жительница дома по улице Физкультурной. Она рассказала, что придя домой, нашла тело своего 35-летнего сына. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили женщину и провели поквартирный обход здания. В итоге у силовиков появилась информация, что к гибели мужчины может 
12 декабря 2018, 10:52
В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной

В Октябрьске семимесячная девочка утонула в ванной

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 18 октября обвиняемая, жительница Октябрьска, оставила двух своих дочерей - семимесячную малышку и девочку, который исполнился 1 год и 9 
11 декабря 2018, 06:11
Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша

Самарца подозревают в вымогательстве денег у Самбурской и Дробыша

Полицейские вышли на след злоумышленника, который вымогал деньги у российского продюсера Виктора Дробыша и актрисы Настасьи Самбурской. По предварительным данным, им оказался житель Самары. Он звонил на личные номера звезд и требовал деньги за раскрытие секретной информации, пишет news.ru
11 декабря 2018, 04:44
Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

В отдел полиции по Безенчукскому району обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что ему угрожали убийством. Прибывшие на место событий силовики пообщались с потерпевшим и выяснили, что этот человек живет вместе со своим братом, сестрой и бабушкой. Во время очередной посиделки 
7 декабря 2018, 04:46
Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Стали известны подробности жестокого убийства в Кошкинском районе. Напомним, что там погибла беременная женщина. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в полицию обратился местный житель, который рассказал, что в соседней квартире поссорилась супружеская пара. Оперативники выехали по указанному адресу 
4 декабря 2018, 05:54
«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери

Полицейские из Кинель-Черкасского района раскрыли убийство. В среду, 28 ноября, правоохранителям рассказали, что в доме в селе Кротовка нашли труп 61-летней пенсионерки. Причем, состояние тела говорило о насильственной смерти женщины.   

Оказалось, что днем в тот же день в 
30 ноября 2018, 03:15
Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

В дежурную часть отдела полиции в Тольятти пожаловались жители дома, расположенного на улице 50 Октября. Они рассказали, что из соседней квартиры распространяется ужасный запах. По этому адресу выехала оперативно-следственная группа.

Когда полицейские вскрыли дверь квартиры, то в помещении нашли 
8 ноября 2018, 04:45
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