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Материалы по теме:

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В понедельник, 17 декабря, произошла авария с пешеходом в Октябрьске. Примерно в 08:00 29-летняя женщина ехала на ВАЗ-2105 по улице Мира со стороны улицы 3-го Октября. Она направлялась к улице Зеленовской, когда сбила несовершеннолетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть неподалеку, 
18 декабря 2018, 01:11
В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. 
18 декабря 2018, 12:34
Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Стало известно, что нашелся 17-летний подросток, который ушел из дома 15 декабря и не вернулся. К счастью, с ним все хорошо, он жив и здоров. Напомним, что в полицию обратились родственники несовершеннолетнего. Полицейские изучали возможный маршрут парня, общались с его 
18 декабря 2018, 11:44
При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

Стало известно, что в ночь на вторник, 18 декабря, в областной столице произошло очередное громкое задержание. Как сообщили «Терре» собственные источники, в получении взятки подозревается одна из ведущих следователей ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области 36-летняя Вера Рабинович. Даму 

18 декабря 2018, 11:23
В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

В понедельник вечером, 17 декабря, в областной столице произошла нестандартная авария. На пересечении улиц Пионерской и Чапаевской лоб в лоб столкнулись трамвай, следовавший по маршруту №15, и «Нива». Оба транспортных средства были повреждены, у отечественной машины разбита вся передняя часть. 
18 декабря 2018, 10:46
В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч

В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч

Полицейским сообщили, что в различных торговых точках в Самарской области неизвестные попытались сбыть поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей. Подобные преступления фиксировали и в Пензенской области. Силовики проанализировали видеозаписи из магазинов, где сбывались «фальшивки», и установили внешность предполагаемых злоумышленников и 
17 декабря 2018, 10:46
Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Эксклюзивные подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении влиятельного самарского бизнесмена Минахмета Халиуллова по статье "Коммерческий подкуп". Как рассказал адвокат арестованного, в СИЗО его подзащитного отправили исключительно на основании показаний одного человека. Никаких других подтверждений виновности Халиуллова якобы нет.
 
С момента 
14 декабря 2018, 10:45
Пятерых человек подозревают в организации подпольного покерного клуба в Самаре

Пятерых человек подозревают в организации подпольного покерного клуба в Самаре

Пятерых жителей Самары подозревают в организации нелегальных азартных игр. Незаконной деятельность компания приятелей начала заниматься в 2018 году. В помещении дома №10 они организовали подпольный покерный клуб. Заведение функционировало до те пор, пока его не закрыли сотрудники полиции при силовой 

19 февраля 2018, 08:05
В блогах: о самарском «Лас-Вегасе»

В блогах: о самарском «Лас-Вегасе»

Блогер Дмитрий Ширяев заявляет, что самарский "Лас-Вегас" продолжает цвести махровым цветом. "Легкие деньги срубают владельцы теневого игорного бизнеса в Самаре. Не боятся никого и ничего. Максимальный выигрыш они сулят наивным игроманам. Игроманы, в свою очередь, верят в фортуну и "счастливый 

14 октября 2016, 09:42
Полиция закрыла нелегальный покерный клуб в Тольятти

Полиция закрыла нелегальный покерный клуб в Тольятти

В Автограде ликвидировано подпольное игорное заведение. Покерный клуб работал в Автозаводском районе города на ул. Полякова. Прибывшие в офис полицейские задержали около десяти человек, в том числе персонал.

Изъято два стола для игры в покер, около 700 вышек и несколько колод 

26 сентября 2014, 11:06
В подвале многоэтажки в центре Самары работало казино

В подвале многоэтажки в центре Самары работало казино

В Самаре ликвидировано подпольное казино. Игорный дом располагался на улице Садовой в подвальном помещении жилой многоэтажки. В разгар ночи оперативники застали в незаконном заведении 11 человек: двое гостей и 9 сотрудников. Изъято 4 покерных стола, рулетка и 200 тысяч рублей 

19 сентября 2013, 04:54
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