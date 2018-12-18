В Автограде ликвидировано подпольное игорное заведение. Покерный клуб работал в Автозаводском районе города на ул. Полякова. Прибывшие в офис полицейские задержали около десяти человек, в том числе персонал.

Изъято два стола для игры в покер, около 700 вышек и несколько колод …