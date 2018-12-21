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Материалы по теме:

В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В пятницу, 21 декабря, произошел пожар в кафе, расположенном в торговом центре «Айсберг» на улице Дачной. Пожарная сигнализация сработала там около трех часов дня. В заведении находились 23 человека. Все сотрудники и посетители точки общепита смогли самостоятельно выйти из здания. 
21 декабря 2018, 05:46
Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе

Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе

Космонавт Олег Коненко, который находится на борту Международной космической станции, сделал фото в футболке «Крыльев Советов» на фоне флага волжан. Как сообщили представители самарского клуба, Олег Кононенко - давний поклонник команды и передал болельщикам новогоднее поздравление. 
 
- В 90-х Олег 
21 декабря 2018, 03:41
Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС

Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС

Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС. Антимонопольное ведомство уличило ведомство в нарушении закона "О защите конкуренции" при проведении конкурса в 2015 году по отбору подрядчика для завершения строительства проблемных объектов и удовлетворения прав дольщиков. Дело было возбуждено 
21 декабря 2018, 02:29
В Самаре иномарка сбила 14-летнюю девочку-нарушителя

В Самаре иномарка сбила 14-летнюю девочку-нарушителя

В четверг, 20 декабря, иномарка сбила пешехода на улице Луцкой в Железнодорожном районе Самары. 27-летний водитель Mitsubishi Lancer напротив дома № 2А наехал на 14-летнюю девочку-подростка. Она пересекала дорогу в неположенном месте, и, как сообщили в облМВД, «вне зоны действия 
21 декабря 2018, 02:10
В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова

В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова

В четверг, 20 декабря, в 11:16 в Самаре троллейбус наехал на пешехода. 25-летний водитель направлялся по маршруту № 4 от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. Авария произошла, когда троллейбус двигался по проспекту Кирова в направлении Нагорной. Около дома № 231 
21 декабря 2018, 12:36
В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое

В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое

В Самарской области произошла авария, в которой пострадали три человека. По данным ГИБДД, в 12:30 20 декабря в Сызранском районе 25-летняя девушка ехала за рулем Lada Granta в сторону села Усинское. Шел снег, и автоледи не сумела справиться с управлением, 
21 декабря 2018, 11:34
На трассе М-5 под Тольятти легковушка сбила насмерть пешехода

На трассе М-5 под Тольятти легковушка сбила насмерть пешехода

В четверг, 20 декабря, в Ставропольском районе области произошла смертельная авария. В 23:30 на 949-м километре трассы М-5 «Урал» водитель легковушки совершил наезд на пешехода, который стоял на правой обочине автодороги без светоотражающих элементов на одежде. Этот человек получил страшные 
21 декабря 2018, 09:38
В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

Накануне, 19 декабря, в областной столице под колесами джипа оказалась женщина-пешеход. В 10:30 53-летний автомобилист ехал на Toyota Land Cruiser 150 по улице Черемшанской в сторону проспекта Кирова. По предварительным данным, при повороте направо на проспект Кирова напротив дома № 
20 декабря 2018, 12:37
Неудачно развернулся: двое самарцев пострадали в ДТП на проспекте Металлургов

Неудачно развернулся: двое самарцев пострадали в ДТП на проспекте Металлургов

В среду, 19 декабря, в областной столице произошла авария на проспекте Металлургов, в которой пострадали два человека. 45-летний водитель Toyota Land Cruiser 150 Prado ехал в 10:25 по проспекту Металлургов с улицы Металлистов в направлении Севастопольской. По предварительной информации, на 
20 декабря 2018, 10:44
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