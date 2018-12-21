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В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»
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21 декабря 2018, 05:46
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Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе
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21 декабря 2018, 03:41
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Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС
Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС. Антимонопольное ведомство уличило ведомство в нарушении закона "О защите конкуренции" при проведении конкурса в 2015 году по отбору подрядчика для завершения строительства проблемных объектов и удовлетворения прав дольщиков. Дело было возбуждено …
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21 декабря 2018, 02:29
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В Самаре иномарка сбила 14-летнюю девочку-нарушителя
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21 декабря 2018, 02:10
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В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова
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21 декабря 2018, 12:36
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В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое
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21 декабря 2018, 11:34
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На трассе М-5 под Тольятти легковушка сбила насмерть пешехода
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21 декабря 2018, 09:38
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В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный
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20 декабря 2018, 12:37
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Неудачно развернулся: двое самарцев пострадали в ДТП на проспекте Металлургов
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20 декабря 2018, 10:44