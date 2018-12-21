В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова В четверг, 20 декабря, в 11:16 в Самаре троллейбус наехал на пешехода. 25-летний водитель направлялся по маршруту № 4 от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. Авария произошла, когда троллейбус двигался по проспекту Кирова в направлении Нагорной. Около дома № 231 …