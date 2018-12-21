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«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Материалы по теме:

10 крылатых цитат Леонида Брежнева

10 крылатых цитат Леонида Брежнева

112-летию со дня рождения советского генсека посвящается.
19 декабря 2018, 11:34
Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате

Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате

Советские комедии хочется пересматривать снова и снова. Да, в принципе, их и смотреть не обязательно, можно только слушать. Все равно по диалогам героев всегда можно понимать, что сейчас происходит на экране. Цитаты оттуда знают наизусть миллионы людей. Мы предлагаем Вам 
7 ноября 2018, 11:43
Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?

Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?

На советских фильмах-сказках выросло не одно поколение наших соотечественников. Несмотря на то, что сняли их 40-50, а то и больше лет назад, они до сих пор не утратили своей актуальности. Их с удовольствием пересматривают даже взрослые.

Можно бесконечно перечислять 
26 сентября 2018, 04:48
Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным

Ко Дню Победы выпущена коллекция смартфонов с золотым Сталиным

Специально ко Дню Победы компания Caviar представила новую коллекцию iPhone 7. На корпусах устройств находится портрет Иосифа Сталина, георгиевская лента, герб Советского Союза и орден Победы.
Как говорят разработчики, при оформлении они делали акцент на таких составляющих Победы, как народ, 

26 апреля 2017, 05:25
В Сургуте демонтировали незаконно установленный бюст Сталина

В Сургуте демонтировали незаконно установленный бюст Сталина

Демонтаж незаконно установленного бюста Сталина был произведен по распоряжению властей Сургута утром 6 октября. Администрация города намерена взыскать потраченные на эту процедуру денежные средства с лиц, установивших памятник.  Правда,  пока эти лица неизвестны.
Бюст Иосифу Сталину был установлен в Сургуте 

6 октября 2016, 05:23
Time: назван богатейший человек в истории всех времен и народов

Time: назван богатейший человек в истории всех времен и народов

Авторы данной работы клянутся, что богатства того или иного исторического лица определялись с учетом периода времени и экономической модели. В создании рейтинга также участвовали узкие специалисты.

Самым богатейшим человеком за всю историю человечества стал Манса Муса. Годы его жизни 
4 августа 2015, 12:50
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