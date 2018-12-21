21 декабря считается официальным днем рождения Иосифа Сталина. Он вошел в историю нашей страны как один из самых неоднозначных правителей. Кто-то его считает жестоким тираном, на совести которого сотни тысяч загубленных жизней. Другие считают его великим строителем, который принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой. Споры о результатах его деятельности не утихают до сих пор.
Кроме того, Иосиф Сталин вошел в историю как оратор. Многие из его изречений быстро стали крылатыми фразами. Мы сделали подборку из самых метких его цитат.
☭ Болтунам не место на оперативной работе.
☭ Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся.
☭ Кадры решают всё.
☭ Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех — и у врагов и у друзей, особенно у врагов.
☭ Я не грузин — я русский грузинского происхождения!
☭ Победа никогда не приходит сама, — её обычно притаскивают.
☭ Правильное в одной исторической остановке может оказаться неправильным в другой исторической обстановке.
☭ Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится… Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас.
☭ Нельзя проводить две дисциплины: одну для рабочих, а другую — для вельмож. Дисциплина должна быть одна.
☭ Только на кладбище осуществимо полное тождество взглядов.
☭ Конечно, критика нужна и обязательна, но при одном условии: если она не бесплодна.
☭ Воевать без нефти нельзя, а кто имеет преимущество в деле нефти, тот имеет шансы на победу в грядущей войне.
☭ Сын за отца не отвечает.
☭ Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.
☭ Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных.
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