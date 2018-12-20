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Студия "Союзмультфильм" договорилась с компанией Danone о финансировании продолжения популярного отечественного мультфильма "Трое из Простоквашино". Как сообщается, соответствующее соглашение подразумевает создание в период с 2018 по 2020 год 30 серий анимационной картины.
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2 июня 2017, 11:21
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