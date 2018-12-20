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Тест: угадайте фильм с Юрием Никулиным по одному кадру
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18 декабря 2018, 01:19
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Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов
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12 декабря 2018, 12:14
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Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из фильма "О чем говорят мужчины"?
Современное российское кино довольно часто вызывает неоднозначную реакцию со стороны зрителей. Но «О чем говорят мужчины», несомненно, является тем фильмом, который получил исключительно положительную оценку. Разговоры о жизни, которые ведет группа друзей в возрасте 40+, заставляют от души посмеяться и …
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6 декабря 2018, 12:15
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Тест: что вы помните о битве за Москву?
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5 декабря 2018, 08:51
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ТЕРРА показала «Смолфут» друзьям и партнерам еще до официальной премьеры
Телерадиокомпания ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, партнерам и слушателям «Русского Радио в Самаре». Для наших друзей в кинотеатре «Вертикаль» был организован предпремьерный показ нового мультипликационного фильма «Смолфут» о приключениях снежного человека. Герои новой анимационной ленты «Смолфут», предпремьерный показ …
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22 октября 2018, 08:10
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Тест: угадайте актеров, озвучивших любимых героев в советских мультфильмах
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4 сентября 2018, 12:12
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Про Ждуна снимут российский мультфильм
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6 июля 2017, 02:04
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Матроскин возвращается: «Союзмультфильм» договорился с Danone о съемке 30 новых серий «Простоквашино»
Студия "Союзмультфильм" договорилась с компанией Danone о финансировании продолжения популярного отечественного мультфильма "Трое из Простоквашино". Как сообщается, соответствующее соглашение подразумевает создание в период с 2018 по 2020 год 30 серий анимационной картины.
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2 июня 2017, 11:21