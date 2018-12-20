Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов Считанные дни остаются до наступления Нового года. В праздничные дни многие предпочитают проводить время за просмотром старых советских фильмов. Это немудрено, ведь советские новогодние картины, хоть им и много лет, не теряют своей актуальности.



А насколько хорошо вы знаете …