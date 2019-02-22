В Самаре только в одном месте утилизируют ртутные лампы и градусники … Ежемесячно на единственное в Самаре специализированное предприятие по переработке бытовых ртутьсодержащих отходов привозится порядка 30 тысяч ламп и термометров. По оценкам экспертов, для столицы 63-го региона это менее трети от всех отслуживших свой срок опасных изделий, что сопоставимо с общероссийскими