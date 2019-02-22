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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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В Самаре только в одном месте утилизируют ртутные лампы и градусники

В Самаре только в одном месте утилизируют ртутные лампы и градусники

Ежемесячно на единственное в Самаре специализированное предприятие по переработке бытовых ртутьсодержащих отходов привозится порядка 30 тысяч ламп и термометров. По оценкам экспертов, для столицы 63-го региона это менее трети от всех отслуживших свой срок опасных изделий, что сопоставимо с общероссийскими 
21 февраля 2019, 11:40
В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят 4,4 млн на газоны

В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить 
21 февраля 2019, 11:17
В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»

В 19:00 четверга, 21 февраля, в Самарской области был объявлен «Оранжевый уровень опасности». Как пояснили в региональном ГУ МЧС, он ассоциируется с реальной опасностью возникновения чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, снег будет идти всю ночь, местами сильный, на дорогах возможны 
21 февраля 2019, 08:41
В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за падения наледи с крыши дома № 18 по улице Аэродромной в Железнодорожном районе на 16-летнего подростка. Это произошло 19 февраля примерно в 15:00. Когда наледь обрушилась на юношу, он получил закрытый компрессионный перелом грудных 
21 февраля 2019, 07:49
Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области

Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, 
21 февраля 2019, 02:02
В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в 
21 февраля 2019, 11:16
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