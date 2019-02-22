Официальные лица прокомментировали ситуацию с вечерним происшествием около здания правительства Самарской области, куда был доставлен гроб. Якобы супругой умершего. Женщина рассказала о конфликте с ритуальными службами. Городская администрация проводит проверку и заявляет, что на данный час фактов нарушения регламента оказания услуги "предоставления участка земли для погребения" не выявлено.
Губернатор поставил задачу разобраться в ситуации и наказать виновных.
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В Самаре только в одном месте утилизируют ртутные лампы и градусники
Ежемесячно на единственное в Самаре специализированное предприятие по переработке бытовых ртутьсодержащих отходов привозится порядка 30 тысяч ламп и термометров. По оценкам экспертов, для столицы 63-го региона это менее трети от всех отслуживших свой срок опасных изделий, что сопоставимо с общероссийскими …
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21 февраля 2019, 11:40
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В Самаре потратят 4,4 млн на газоны
В Самаре потратят почти 4 млн 400 тысяч рублей на газоны на площади Славы перед Белым домом, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика для благоустройства участка ищет областное казенное учреждение "Служба эксплуатации зданий и сооружений". Работы планируется оплатить …
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21 февраля 2019, 11:17
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В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности»
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21 февраля 2019, 08:41
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В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка
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21 февраля 2019, 07:49
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Так вот, из-за чего стреляли: в Самаре задержали подозреваемого в краже денег в Кировской области
Стали известны подробности необычной погони в Самаре. Напомним, что на видео, которое разместили в Сети, запечатлен момент задержания молодого человека. Он пытался скрыться на иномарке Volvo, но группа крепких мужчин пытается остановить его. Как сообщили в региональном Главке полиции, …
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21 февраля 2019, 02:02
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В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»
Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в …
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21 февраля 2019, 11:16
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