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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста
В пятницу, 22 февраля, в канун Дня защитника Отечества в Самаре торжественно открыли скульптурную композицию в честь армейцев. Четыре бронзовые скульптуры расположены около здания Окружного Дома офицеров Самарского гарнизона.
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22 февраля 2019, 04:38
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В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров
Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях …
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22 февраля 2019, 04:16
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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека
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22 февраля 2019, 03:05
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Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства
Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг …
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22 февраля 2019, 01:43
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Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра
Накануне вечером в аэропорту Внуково едва не произошла трагедия — из-за сильного ветра там чудом не разбился самолет. Воздушное судно уходило на второй круг при заходе на посадку и задело хвостом взлетку, пишет mash.ru. Опасное ЧП случилось в 21:53 …
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22 февраля 2019, 01:21
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Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку
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22 февраля 2019, 12:18
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В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку
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22 февраля 2019, 08:24
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В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина
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21 февраля 2019, 04:22
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