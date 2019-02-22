В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста В пятницу, 22 февраля, в канун Дня защитника Отечества в Самаре торжественно открыли скульптурную композицию в честь армейцев. Четыре бронзовые скульптуры расположены около здания Окружного Дома офицеров Самарского гарнизона.

- Скульптура состоит из четырех частей, на которых изображены пехотинец, лётчик, … - Скульптура состоит из четырех частей, на которых изображены пехотинец, лётчик,