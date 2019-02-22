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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста

В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста

В пятницу, 22 февраля, в канун Дня защитника Отечества в Самаре торжественно открыли скульптурную композицию в честь армейцев. Четыре бронзовые скульптуры расположены около здания Окружного Дома офицеров Самарского гарнизона. 

- Скульптура состоит из четырех частей, на которых изображены пехотинец, лётчик, 
22 февраля 2019, 04:38
В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях 
22 февраля 2019, 04:16
Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Накануне вечером, 22 февраля, под Сызранью случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Примерно в 17:00 неподалеку от «Октябрьского» выезда на федеральную трассу М-5 столкнулись Datsun On-DO и грузовик Renault. По информации регионального Главка полиции, 43-летний мужчина ехал на иномарке в сторону 
22 февраля 2019, 03:05
Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг 
22 февраля 2019, 01:43
Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра

Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра

Накануне вечером в аэропорту Внуково едва не произошла трагедия — из-за сильного ветра там чудом не разбился самолет. Воздушное судно уходило на второй круг при заходе на посадку и задело хвостом взлетку, пишет mash.ru. Опасное ЧП случилось в 21:53 
22 февраля 2019, 01:21
Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Очевидцы сообщают о жестком ДТП на перекрестке улиц Советской и Свободы в Самаре, которое произошло около половины двенадцатого часа дня на трамвайных путях.

По мнению свидетелей тарана, столкновение могло произойти по той причине, что водитель автомобиля не увидел приближающегося 
22 февраля 2019, 12:18
В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В Самаре иномарка сбила 10-летнюю девочку

В четверг, 21 февраля, в районе дома №30 по улице Дыбенко произошла дорожная авария. Примерно в 18:30 под колеса легковушки Subaru попала 10-летняя девочка. По словам очевидцев, пострадавшая перебегала дорогу в неустановленном месте. Она осталась в живых, но ей потребовалась 
22 февраля 2019, 08:24
В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина

В Самаре трамвай наехал на пешехода на проспекте Ленина

В четверг днем, 21 февраля, на проспекте Ленина, у перекрестка с улицей Челюскинцев произошла авария. Под трамвай, следовавший по направлению «из города», попал пешеход, пересекавший дорогу. Как рассказали в соцсетях очевидцы, пострадавший остался в живых. После столкновения на этом участке 
21 февраля 2019, 04:22
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