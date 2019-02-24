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Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы
Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не …
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17 февраля 2019, 10:28
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В Сызрани отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения бешеной собаки на ребёнка
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12 февраля 2019, 05:39
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В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки
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7 февраля 2019, 10:08
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Собака откусила нос тольяттинцу на улице у остановки "Северянка"
Вчера, 25 августа, утром примерно в 9:40 возле одного из домов по улице Горького в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 31-летнему местному жителю. По предварительным данным, у остановки общественного транспорта "Северянка" собака откусила ему нос, передает портал «Волга Ньюс» …
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26 августа 2018, 05:02
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