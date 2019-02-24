Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы передает «КТВ-Луч».



Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не … Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался,Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не