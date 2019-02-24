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Материалы по теме:

Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
 
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не 
17 февраля 2019, 10:28
В Сызрани отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения бешеной собаки на ребёнка

В Сызрани отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения бешеной собаки на ребёнка

Сотрудники сызранского отдела Следственного комитета завершили проверку по факту нападения собаки на 3-летнего мальчика. Блюстители закона отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Всё дело в том, что у собаки не оказалось хозяина.

Напомним, 25 ноября 2018 

12 февраля 2019, 05:39
В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки

В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки

Неприятная история на днях произошла в Тольятти: на ребенка, который шел в школу по улице Ушакова, напали три бродячие собаки. К счастью, школьник отделался синяком и порванной одеждой — он был в длинной куртке, штанах и подштанниках. 

- Дорогие власти, 
7 февраля 2019, 10:08
Собака откусила нос тольяттинцу на улице у остановки

Собака откусила нос тольяттинцу на улице у остановки "Северянка"

Вчера, 25 августа, утром примерно в 9:40 возле одного из домов по улице Горького в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 31-летнему местному жителю. По предварительным данным, у остановки общественного транспорта "Северянка" собака откусила ему нос, передает портал «Волга Ньюс» 
26 августа 2018, 05:02
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