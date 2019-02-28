Тест: угадайте, из какого советского военного фильма эта цитата? Фильмы о Великой Отечественной войне составляют значительную часть советского кинематографа. Это немудрено. Ведь надо было сделать так, чтобы страна помнила своих героев, гордилась ими и не забывала уроков истории. При этом, акцент никогда не делался на то, чтобы показать излишне …