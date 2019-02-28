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Тест: насколько хорошо вы помните фильм «Берегись автомобиля»?
Наш сегодняшний тест посвящен легендарному фильму «Берегись автомобиля». Его снял наш земляк Эльдар Рязанов. Работа над картиной проходила сложно. Иннокентий Смоктуновский поначалу наотрез отказывался от участия в съемках. Согласился он только после долгих уговоров со стороны режиссера. Для этого Эльдар …
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26 февраля 2019, 01:32
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Тест: угадайте, из какого советского военного фильма эта цитата?
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20 февраля 2019, 11:07
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Тест: насколько хорошо вы помните фильм «В бой идут одни «старики»»?
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19 февраля 2019, 11:00
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Тест: хорошо ли вы помните фильм «Джентльмены удачи»?
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15 февраля 2019, 07:28
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