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Материалы по теме:

«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля

«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля

Перенесенный матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом» состоится в среду, 3 апреля. Начало игры в 17:00, волжане встретятся с соперниками на выезде. Напомним, матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги должен был пройти 1 декабря, но его решили перенести 
19 марта 2019, 07:42
В Самаре скончался мужчина, упавший с 9 этажа

В Самаре скончался мужчина, упавший с 9 этажа

Мужчина, который выпал сегодня с девятого этажа 42 дома по улице Чернореченской, умер в больнице Пирогова в 15:39. Его травмы все же оказались несовместимы с жизнью.

По словам осведомленного источника «ТЕРРЫ», мужчина был трезв, упал с балкона - окна 
19 марта 2019, 05:29
Прокурором Куйбышевского района стал Андрей Маслаков

Прокурором Куйбышевского района стал Андрей Маслаков

В понедельник, 18 марта, приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки прокурором Куйбышевского района областной столицы был назначен Андрей Маслаков. Об этом сообщили в областной прокуратуре.  Андрей Маслаков родился в 1985 году. После окончания в 2007 году Самарского государственного университета состоит 
19 марта 2019, 05:06
Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»

Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»

Стало известно, что трамваи № 22 и № 24 будут ходить до стадиона «Самара Арена». Эта информация была озвучена на заседании комитета по транспорту Самарской губдумы. Сейчас специалисты уже разработали проект, по которому на Московском шоссе сделают стрелку, тогда трамваи, 
19 марта 2019, 04:01
Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами 
19 марта 2019, 02:56
В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В понедельник, 18 марта, в Сызрани произошла трагедия. Во время тренировки спортсменов, занимающихся академической греблей на базе СШОР № 2 18-летняя девушка потеряла сознание. Перед этим она и ее коллеги бегали в зале. Тренеры вызвали врачей, проводили реанимационные мероприятия до 
19 марта 2019, 11:53
Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив

Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив

Сегодня утром с девятого этажа сорок второго дома по улице Чернореченской в Самаре упал мужчина. При этом он не только остался жив, но даже не потерял сознания. Возможно, сказался шок.

На фотографиях, предоставленных в распоряжение ТРК "ТЕРРА," видно, что 
19 марта 2019, 11:40
В самарском автобусе №34 подрались водитель и пассажир

В самарском автобусе №34 подрались водитель и пассажир

Инцидент случился вчера, 15 марта. В самарском автобусе, следующему по маршруту №34, между водителем и пассажиром началась драка.
 
Представители перевозчика «СамараАвтоГаз» сообщили, что в настоящее время водителя сняли с маршрута, сотрудники компании изучают видеозапись с видеокамер автобуса, чтобы разобраться 

16 марта 2019, 02:17
В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»

В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»

В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
 
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке 
15 марта 2019, 02:51
У тольяттинца в уличной драке «отжали» часы и обручальное кольцо

У тольяттинца в уличной драке «отжали» часы и обручальное кольцо

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в полицию Тольятти обратился местный 32-летний житель. Он сообщил о том, что на улице у него случился конфликт с незнакомцем. Завязалась драка, во время которой более крупный и сильный злодей отобрал у мужчины 

3 марта 2019, 04:52
Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
 
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не 
17 февраля 2019, 10:28
В Тольятти полицейские провели проверку по избиению ребенка в детсаду

В Тольятти полицейские провели проверку по избиению ребенка в детсаду

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОП №23 управления МВД России по г. Тольятти проверили информацию в СМИ об избиении мальчика. Мама семилетнего ребенка обратилась с жалобами на ссадины на лице сына. После разговора с мальчиком выяснилось, что он упал и 

25 февраля 2014, 12:55
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