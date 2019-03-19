Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив Сегодня утром с девятого этажа сорок второго дома по улице Чернореченской в Самаре упал мужчина. При этом он не только остался жив, но даже не потерял сознания. Возможно, сказался шок.



На фотографиях, предоставленных в распоряжение ТРК "ТЕРРА," видно, что …