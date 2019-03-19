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«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля
Перенесенный матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом» состоится в среду, 3 апреля. Начало игры в 17:00, волжане встретятся с соперниками на выезде. Напомним, матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги должен был пройти 1 декабря, но его решили перенести …
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19 марта 2019, 07:42
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В Самаре скончался мужчина, упавший с 9 этажа
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19 марта 2019, 05:29
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Прокурором Куйбышевского района стал Андрей Маслаков
В понедельник, 18 марта, приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки прокурором Куйбышевского района областной столицы был назначен Андрей Маслаков. Об этом сообщили в областной прокуратуре. Андрей Маслаков родился в 1985 году. После окончания в 2007 году Самарского государственного университета состоит …
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19 марта 2019, 05:06
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Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»
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19 марта 2019, 04:01
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Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения
Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами …
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19 марта 2019, 02:56
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В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка
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19 марта 2019, 11:53
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Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив
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19 марта 2019, 11:40
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В самарском автобусе №34 подрались водитель и пассажир
Инцидент случился вчера, 15 марта. В самарском автобусе, следующему по маршруту №34, между водителем и пассажиром началась драка.
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16 марта 2019, 02:17
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В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»
В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке …
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15 марта 2019, 02:51
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У тольяттинца в уличной драке «отжали» часы и обручальное кольцо
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3 марта 2019, 04:52
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Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы
Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не …
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17 февраля 2019, 10:28
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В Тольятти полицейские провели проверку по избиению ребенка в детсаду
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25 февраля 2014, 12:55
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