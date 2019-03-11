|
Тест к 8 марта: что вы знаете о Международном женском дне?
|
8 марта 2019, 08:37
|
Тест: сможете ли вы узнать российского царя или царицу по портрету?
|
6 марта 2019, 01:12
|
Тест: угадайте фильм с Евгением Евстигнеевым по одному кадру
|
4 марта 2019, 01:12
|
Тест: из какой советской сказки эта цитата?
|
2 марта 2019, 08:32
|
Тест: хорошо ли вы знаете цитаты из фильма «Собачье сердце»?
|
28 февраля 2019, 01:59
|
Тест: насколько хорошо вы помните фильм «Берегись автомобиля»?
Наш сегодняшний тест посвящен легендарному фильму «Берегись автомобиля». Его снял наш земляк Эльдар Рязанов. Работа над картиной проходила сложно. Иннокентий Смоктуновский поначалу наотрез отказывался от участия в съемках. Согласился он только после долгих уговоров со стороны режиссера. Для этого Эльдар …
|
26 февраля 2019, 01:32
|
Тест: угадайте, из какого советского военного фильма эта цитата?
|
20 февраля 2019, 11:07
|
Тест: насколько хорошо вы помните фильм «В бой идут одни «старики»»?
|
19 февраля 2019, 11:00
Мы Вам перезвоним!