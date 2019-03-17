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Сотрудник McDonald's показал "ужасную и старую грязь" в кафе
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26 июля 2017, 08:43
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Сеть ресторанов Михалкова «Едим как дома» откроется в 2017 году
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17 июня 2016, 04:08
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"Макдоналдс" на Полевой останется на месте
"Макдоналдс" на улице Полевой в Самаре останется на своем месте. Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу министерства имущественных отношений Самарской области на решения нижестоящих инстанций и не стал передавать ее в Судебную коллегию по экономическим спорам.
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25 мая 2016, 11:58
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В ресторанах McDonalds появятся планшеты для посетителей
Сеть быстрого питания Макдоналдс собирается разместить в своих ресторанах планшеты, предназначенные для посетителей. Это запланировано в рамках проекта «Experience of the Future».
Экспериментальный запуск проекта в одном из ресторанов показал, что посетителям очень понравилась идея McDonalds. С помощью …
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21 мая 2016, 03:16
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