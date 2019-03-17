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Сотрудник McDonald's показал

Сотрудник McDonald's показал "ужасную и старую грязь" в кафе

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Снимки моментально вызвали бурную реакцию у пользователей сети, потому что на них видны грязные детали от машины для изготовления мороженого и 

26 июля 2017, 08:43
Сеть ресторанов Михалкова «Едим как дома» откроется в 2017 году

Сеть ресторанов Михалкова «Едим как дома» откроется в 2017 году

Сеть кафе «Едим как дома» может начать свою работу в 2017 году. Об этом рассказал представителям СМИ один из авторов проекта режиссер Никита Михалков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Как говорит мэтр отечественного кинематографа, средства на воплощение задумки уже 

17 июня 2016, 04:08

"Макдоналдс" на Полевой останется на месте

"Макдоналдс" на улице Полевой в Самаре останется на своем месте. Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу министерства имущественных отношений Самарской области на решения нижестоящих инстанций  и не стал передавать ее в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Напомним, в 2012 году 

25 мая 2016, 11:58
В ресторанах McDonalds появятся планшеты для посетителей

В ресторанах McDonalds появятся планшеты для посетителей

Сеть быстрого питания Макдоналдс собирается разместить в своих ресторанах планшеты, предназначенные для посетителей. Это запланировано в рамках проекта «Experience of the Future».
 
Экспериментальный запуск проекта в одном из ресторанов показал, что посетителям очень понравилась идея McDonalds. С помощью 
21 мая 2016, 03:16
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