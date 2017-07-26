Житель Луизианы под псевдонимом "Ник" выложил фотографии со своего рабочего места в "Твиттере". Молодой человек работает на кухне ресторана "Макдоналдс".
Снимки моментально вызвали бурную реакцию у пользователей сети, потому что на них видны грязные детали от машины для изготовления мороженого и покрытый слоем жира пол.
Публикации сотрудника ресторана быстро набрали тысячи репостов и комментариев. Комментирующие разделились на две стороны: кто-то был шокирован увиденным, другие же пользователи отметили, что по одному кафе нельзя судить о всей компании в целом.
Стоит отметить, что к обсуждению сразу же подключились и другие сотрудники ресторана "Макдоналдс", которые поделились фотографиями со своими чистыми рабочими местами. Некоторые отметили, что не знают, как нужно работать, чтобы допустить до такого состояния автоматы для мороженого.
Позже, как написал автор скандальных твитов, его уволили из ресторана. Представители "Макдоналдса" на данный момент не прокомментировали ситуацию.
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