Сеть ресторанов Михалкова «Едим как дома» откроется в 2017 году Сеть кафе «Едим как дома» может начать свою работу в 2017 году. Об этом рассказал представителям СМИ один из авторов проекта режиссер Никита Михалков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как говорит мэтр отечественного кинематографа, средства на воплощение задумки уже …