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Цифры. Эфир передачи от 18.03.2019 
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В Самаре завели уголовное дело из-за гибели пешехода на Утевской

В Самаре завели уголовное дело из-за гибели пешехода на Утевской

В Самаре завели уголовное дело из-за гибели пешехода на улице Утевской. Его возбудили по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть».

Напомним, что утром 4 марта в 07:45 33-летняя женщина ехала на иномарке Mercedes C-class 
19 марта 2019, 04:37
В Самаре на парня, который вышел погулять с собакой, обрушилась ледяная глыба

В Самаре на парня, который вышел погулять с собакой, обрушилась ледяная глыба

В понедельник, 18 марта, в Куйбышевском районе Самары на 23-летнего парня упала с крыши дома большая ледяная глыба. Это случилось около входа в подъезд в пятиэтажку № 53 по Пугачевскому тракту. Молодой человек вышел погулять с собакой, и даже не 
19 марта 2019, 11:09
Между Волгарем и «Амбаром» будет курсировать бесплатный автобус

Между Волгарем и «Амбаром» будет курсировать бесплатный автобус

С субботы, 16 марта, в Куйбышевском районе Самары начнут ходить бесплатные автобусы от микрорайона Волгарь до торгового центра «Амбар» на Южном шоссе. Курсировать они будут ежедневно. Планируется делать четыре остановки: торгово-развлекательный комплекс «Амбар», Кряж, остановка Казачья (на улице Шоссейной) и 
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В Самарской области молодая мама приобрела детскую кашу с шурупами

В Самарской области молодая мама приобрела детскую кашу с шурупами

Жительница Октябрьска посоветовала пользователям соцсетей быть очень внимательными при покупке детского питания. Как оказалось, у нее самой был очень неприятный опыт — в одном из супермаркетов Октябрьска она купила детскую кашу со вкусом банана и яблока. По словам девушки, вместе 
11 марта 2019, 08:27
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