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Весело и с неожиданным смыслом яркие новости недели обсуждают Илья Табуев, Денис Коршиков и Сергей Беседин.
Креативные жильцы завели инстаграм для бесхозной горы мусора во дворе «Олимпия-Парка», а карасей, плотву и окуней собираются исключить из суточной нормы лова. В Челябинске предпринимателей 
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Цифры. Эфир передачи от 18.03.2019 
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Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»

Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»

Стало известно, что трамваи № 22 и № 24 будут ходить до стадиона «Самара Арена». Эта информация была озвучена на заседании комитета по транспорту Самарской губдумы. Сейчас специалисты уже разработали проект, по которому на Московском шоссе сделают стрелку, тогда трамваи, 
19 марта 2019, 04:01
Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы

Областная столица может получить в собственность земельный участок на улице Николая Панова. Планируется, что там разместят школу и другие социальные объекты. «Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра 
19 марта 2019, 01:40
У жителя Самары нашли автомат Калашникова, пистолеты и 300 патронов

У жителя Самары нашли автомат Калашникова, пистолеты и 300 патронов

У жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия. Как сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области, это было сделано во время комплекса оперативно-разыскных мероприятий 26 февраля. 52-летний мужчина хранил в своем частном доме в Красноглинском районе автомат Калашникова, нарезной 
19 марта 2019, 01:08
Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара

Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара

Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные 
19 марта 2019, 12:23
В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В понедельник, 18 марта, в Сызрани произошла трагедия. Во время тренировки спортсменов, занимающихся академической греблей на базе СШОР № 2 18-летняя девушка потеряла сознание. Перед этим она и ее коллеги бегали в зале. Тренеры вызвали врачей, проводили реанимационные мероприятия до 
19 марта 2019, 11:53
Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив

Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив

Сегодня утром с девятого этажа сорок второго дома по улице Чернореченской в Самаре упал мужчина. При этом он не только остался жив, но даже не потерял сознания. Возможно, сказался шок.

На фотографиях, предоставленных в распоряжение ТРК "ТЕРРА," видно, что 
19 марта 2019, 11:40
В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет 
19 марта 2019, 10:32
В Самарской области спортом занимаются 1,2 млн человек

В Самарской области спортом занимаются 1,2 млн человек

Правительство Самарской области пообещало довести долю жителей региона, занимающихся спортом, до 55 процентов. В настоящее время, по данным чиновников, в губернии регулярно занимаются физкультурой и спортом порядка 1 млн 120 тысяч человек, что составляет немногим более 37 процентов населения. Такие 
19 марта 2019, 09:14
В горах под Жигулевском заблудился турист из Тольятти

В горах под Жигулевском заблудился турист из Тольятти

Из Тольятти в Яблоневый овраг в Жигулевске 17 марта отправилась туристическая группа, но по пути один из поклонников активного отдыха отстал и заблудился в горном массиве. На поиски 64-летнего мужчины отправились на автомобиле повышенной проходимости восемь спасателей из Жигулевска и 
19 марта 2019, 08:59
В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского

В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского

В воскресенье, 17 марта, в Сызрани тушили пожар в старом расселенном доме. Сигнал о возгорании поступил в 16:48. На улицу Карпинского отправились 14 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали четыре единицы техники. По информации ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара 
18 марта 2019, 08:15
Женщина из Техаса родила 6 детей за 9 минут

Женщина из Техаса родила 6 детей за 9 минут

Невероятный случай произошел в Техасе: местная жительница родила три пары близнецов за девять минут. Она стала мамой четырех мальчиков и двух девочек всего за несколько минут — с 4:50 до 4:59 утра, пишет ria.ru. Представители больницы, где младенцы появились 
17 марта 2019, 10:05
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики. 

За последние 
16 марта 2019, 08:50
Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми

Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми

Жители Сызрани обратили внимание на необычное явление - осадки с живыми насекомыми. Во вторник, 12 марта, странный снегопад засняли в поселке Балашейка Сызранского района. На записи можно увидеть, что снег буквально усыпан насекомыми черного цвета. 
 
- В Балашейке сегодня выпал 
13 марта 2019, 04:08
Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки

Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки

Региональное министерство спорта и Счетная палата прокомментировали резонансные результаты проверки в Центре спортивной подготовки, созданном в 2016 году. Напомним, в деятельности ЦСП в начале 2019 года нашли нарушения на 206 млн рублей. Как сообщили в ведомствах, сейчас 95% из них 
4 марта 2019, 08:59
Лучшим спортсменам Самарской области начали выдавать единую новую форму

Лучшим спортсменам Самарской области начали выдавать единую новую форму

В Самарской области спортсменам впервые начали выдавать единую брендированную экипировку. На форму нанесены надписи Samara Region Sport Team и «Самарская область». Теперь сильнейшие спортсмены региона будут выглядеть как одна команда.

Комплектами новой экипировки будут обеспечены 400 лучших атлетов Самарской области. Проект 

15 января 2018, 12:53
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