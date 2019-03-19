|
Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»
|
19 марта 2019, 04:01
|
Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы
Областная столица может получить в собственность земельный участок на улице Николая Панова. Планируется, что там разместят школу и другие социальные объекты. «Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра …
|
19 марта 2019, 01:40
|
У жителя Самары нашли автомат Калашникова, пистолеты и 300 патронов
|
19 марта 2019, 01:08
|
Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара
Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные …
|
19 марта 2019, 12:23
|
В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка
|
19 марта 2019, 11:53
|
Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив
|
19 марта 2019, 11:40
|
В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб
В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет …
|
19 марта 2019, 10:32
|
В Самарской области спортом занимаются 1,2 млн человек
Правительство Самарской области пообещало довести долю жителей региона, занимающихся спортом, до 55 процентов. В настоящее время, по данным чиновников, в губернии регулярно занимаются физкультурой и спортом порядка 1 млн 120 тысяч человек, что составляет немногим более 37 процентов населения. Такие …
|
19 марта 2019, 09:14
|
В горах под Жигулевском заблудился турист из Тольятти
|
19 марта 2019, 08:59
|
В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского
|
18 марта 2019, 08:15
|
Женщина из Техаса родила 6 детей за 9 минут
Невероятный случай произошел в Техасе: местная жительница родила три пары близнецов за девять минут. Она стала мамой четырех мальчиков и двух девочек всего за несколько минут — с 4:50 до 4:59 утра, пишет ria.ru. Представители больницы, где младенцы появились …
|
17 марта 2019, 10:05
|
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области
В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики.
|
16 марта 2019, 08:50
|
Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми
|
13 марта 2019, 04:08
|
Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки
|
4 марта 2019, 08:59
|
Лучшим спортсменам Самарской области начали выдавать единую новую форму
В Самарской области спортсменам впервые начали выдавать единую брендированную экипировку. На форму нанесены надписи Samara Region Sport Team и «Самарская область». Теперь сильнейшие спортсмены региона будут выглядеть как одна команда.
Комплектами новой экипировки будут обеспечены 400 лучших атлетов Самарской области. Проект …
|
15 января 2018, 12:53
Мы Вам перезвоним!