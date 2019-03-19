Ученые: Допинги очень опасны для здоровья Американские ученые рассказали, что допинги могут быть очень опасными для здоровья. В первую очередь это связано с тем, что многие препараты выпускаются нелегально.

По словам медиков из Техасского университета, 45% профессиональных спортсменов принимают допинги. Каждый из них преследует разные цели. …