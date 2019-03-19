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Цифры. Эфир передачи от 18.03.2019 
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Материалы по теме:

Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуар

Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуар

Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные 
19 марта 2019, 12:23
Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив

Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив

Сегодня утром с девятого этажа сорок второго дома по улице Чернореченской в Самаре упал мужчина. При этом он не только остался жив, но даже не потерял сознания. Возможно, сказался шок.

На фотографиях, предоставленных в распоряжение ТРК "ТЕРРА," видно, что 
19 марта 2019, 11:40
В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки

В Самаре на месте снесенных гаражей могут сделать платные парковки

В Самаре чиновники и депутаты решают, как можно использовать земельные участки, которые остались после сноса незаконных гаражей. Напомним, что в последнее время в областной столице активно ведется демонтаж незаконных строений, которые годами возводили около своих домов местные жители. Многие участки 
19 марта 2019, 11:34
В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет 
19 марта 2019, 10:32
На трассе М-5 в Самарской области появился провал асфальта

На трассе М-5 в Самарской области появился провал асфальта

На федеральной трассе М-5 в Самарской области устранили провал на проезжей части. На 864 километре автодороги пришлось перекрывать движение. Как рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор», провал дорожного полотна образовался накануне в 19:30 из-за обрушения слабых пород грунта. Дорожники быстро засыпали яму. 
19 марта 2019, 10:01
В Самарской области спортом занимаются 1,2 млн человек

В Самарской области спортом занимаются 1,2 млн человек

Правительство Самарской области пообещало довести долю жителей региона, занимающихся спортом, до 55 процентов. В настоящее время, по данным чиновников, в губернии регулярно занимаются физкультурой и спортом порядка 1 млн 120 тысяч человек, что составляет немногим более 37 процентов населения. Такие 
19 марта 2019, 09:14
В горах под Жигулевском заблудился турист из Тольятти

В горах под Жигулевском заблудился турист из Тольятти

Из Тольятти в Яблоневый овраг в Жигулевске 17 марта отправилась туристическая группа, но по пути один из поклонников активного отдыха отстал и заблудился в горном массиве. На поиски 64-летнего мужчины отправились на автомобиле повышенной проходимости восемь спасателей из Жигулевска и 
19 марта 2019, 08:59
В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В понедельник, 18 марта, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе областной столицы случилось ЧП: на пожилого человека сошла лавина снега с крыши многоквартирного дома № 154 на улице Серноводской. По словам очевидца в соцсетях, пострадавший шел выбросить мусор, когда попал 
18 марта 2019, 04:58
В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского

В Сызрани 14 человек тушили расселенный дом на Карпинского

В воскресенье, 17 марта, в Сызрани тушили пожар в старом расселенном доме. Сигнал о возгорании поступил в 16:48. На улицу Карпинского отправились 14 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали четыре единицы техники. По информации ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара 
18 марта 2019, 08:15
Женщина из Техаса родила 6 детей за 9 минут

Женщина из Техаса родила 6 детей за 9 минут

Невероятный случай произошел в Техасе: местная жительница родила три пары близнецов за девять минут. Она стала мамой четырех мальчиков и двух девочек всего за несколько минут — с 4:50 до 4:59 утра, пишет ria.ru. Представители больницы, где младенцы появились 
17 марта 2019, 10:05
Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

Около миллиона российских семей смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

В России родители с детьми из многодетных, неполных и малоимущих семей смогут отправиться на отдых на отечественные курорты за счет государства. К разработке механизма выдачи специального сертификата приступили в министерства просвещения.

По оценкам ведомства, воспользоваться им смогут не менее 
16 марта 2019, 08:05
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики. 

За последние 
16 марта 2019, 08:50
На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

На пожаре в Новокуйбышевске погиб шестилетний мальчик

В пятницу, 15 марта, произошел пожар в многоэтажке в Новокуйбышевске. Сигнал о возгорании в доме на улице Миронова поступил дежурным в 16:02. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в результате пожара погиб ребенок — шестилетний мальчик скончался в 
15 марта 2019, 09:38
Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми

Видео: под Сызранью прошел снегопад с живыми насекомыми

Жители Сызрани обратили внимание на необычное явление - осадки с живыми насекомыми. Во вторник, 12 марта, странный снегопад засняли в поселке Балашейка Сызранского района. На записи можно увидеть, что снег буквально усыпан насекомыми черного цвета. 
 
- В Балашейке сегодня выпал 
13 марта 2019, 04:08
В Сызрани пенсионер упал в четырехметровую шахту подвала

В Сызрани пенсионер упал в четырехметровую шахту подвала

Во вторник, 12 марта, случилось ЧП на улице Володарского в Сызрани. Там в шахту подвала у дома № 16 провалился 63-летний мужчина. По словам очевидцев, по всей видимости, в пьяном виде он пошел за добавкой в магазин известной алкогольной сети, 
13 марта 2019, 08:20
Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки

Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки

Региональное министерство спорта и Счетная палата прокомментировали резонансные результаты проверки в Центре спортивной подготовки, созданном в 2016 году. Напомним, в деятельности ЦСП в начале 2019 года нашли нарушения на 206 млн рублей. Как сообщили в ведомствах, сейчас 95% из них 
4 марта 2019, 08:59
Лучшим спортсменам Самарской области начали выдавать единую новую форму

Лучшим спортсменам Самарской области начали выдавать единую новую форму

В Самарской области спортсменам впервые начали выдавать единую брендированную экипировку. На форму нанесены надписи Samara Region Sport Team и «Самарская область». Теперь сильнейшие спортсмены региона будут выглядеть как одна команда.

Комплектами новой экипировки будут обеспечены 400 лучших атлетов Самарской области. Проект 

15 января 2018, 12:53
Ученые: Допинги очень опасны для здоровья

Ученые: Допинги очень опасны для здоровья

Американские ученые рассказали, что допинги могут быть очень опасными для здоровья. В первую очередь это связано с тем, что многие препараты выпускаются нелегально.
По словам медиков из Техасского университета, 45% профессиональных спортсменов принимают допинги. Каждый из них преследует разные цели. 

10 августа 2016, 02:11
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