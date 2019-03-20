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«Бункер S» Эфир передачи от 19.03.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Суд Безенчукского района рассмотрит уголовное дело о похищении человека. По версии следствия, в феврале житель Безенчуксого района находился в гостях у своего знакомого в селе Калиновка. На встрече присутствовал житель села Потуловка. Мужчины внезапно поссорились, между ними вспыхнула драка и 
20 марта 2019, 03:02
Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

К началу весны долги жителей 63-го региона за горячую воду и отопление превысили 1,1 млрд рублей. Как сообщили в самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс», задолженность жителей губернской столицы составляет 864,7 млн рублей, тольяттинцев - 315,4 млн рублей, новокуйбышевцев - 1,7 млн 
20 марта 2019, 02:37
В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки

В Тольятти полицейские ищут 15-летнюю девушку - Екатерину Крайнюкову, которая ушла из дома № 15 на бульваре Космонавтов 18 марта и не вернулась. Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, длина ниже плеч. Была 
20 марта 2019, 01:59
На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, в Нефтегорске произошел страшный пожар. Сигнал о возгорании на улице Восточной поступил дежурным в 01:37. На площади 150 квадратных метров горел жилой дом. На месте событий работали семь человек, которые использовали три единицы техники.
20 марта 2019, 12:51
Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу

Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу

Прокуратура Самарской области и Министерство образования России не поддержали законопроект о льготах при зачислении в школы для братьев и сестер.

«Прокуратура Самарской области дала отрицательное заключение на законопроект, который был представлен региональным Минобром, а затем Самарской губдумой. Инициативу передали федеральному 
20 марта 2019, 08:40
В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри

В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри

Невероятный случай произошел в Колумбии: жительница города Барранкилья Моника Вега родила ребенка с зародышем внутри. На одном из УЗИ врачи нашли в теле семимесячного плода массу тканей с собственной пуповиной и околоплодной жидкостью. Эта аномалия называется fetus in fetu — 
19 марта 2019, 11:10
Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами 
19 марта 2019, 02:56
В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. 
27 февраля 2019, 02:43
В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за падения наледи с крыши дома № 18 по улице Аэродромной в Железнодорожном районе на 16-летнего подростка. Это произошло 19 февраля примерно в 15:00. Когда наледь обрушилась на юношу, он получил закрытый компрессионный перелом грудных 
21 февраля 2019, 07:49
ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Житель областной столицы запечатлел странную забаву самарской молодежи: он заснял, как сначала две молодые девушки пытаются выбраться из окна стоящего на месте трамвая № 3, но затем снова «ныряют» в салон транспортного средства. Позже их приятель закинул в вагон свой 
13 февраля 2019, 10:18
Подростков сняли с дрейфующей льдины у Самары

Подростков сняли с дрейфующей льдины у Самары

17 апреля специалистам Поисково-спасательной службы области пришлось выдвигаться на выручку нерадивым подросткам. Сигнал поступил от очевидцев, которые заметили детей на льдине, проплывающей мимо первой очереди набережной. Пострадавших  подняли на борт катера и доставили на спасательную станцию, где их передали сотрудникам 

18 апреля 2018, 10:29
В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине

Вечером во вторник, 21 марта, спасатели получили сообщение, что на стрелке рек Волги и Самары четверо подростков 16-17 лет дрейфуют на льдине. На место происшествия в 18:22 был направлен отряд на судне-амфибии «Нептун». Подплыть к льдине, на которой находились подростки, 
22 марта 2017, 09:47
В Самаре спасатели эвакуировали с дрейфующей льдины 6 рыбаков

В Самаре спасатели эвакуировали с дрейфующей льдины 6 рыбаков

Вчера, 19 декабря, в 15:50 на спасательную станцию ПСС поступило сообщение о том, что в акватории реки Волги в Ставропольском районе терпят бедствие люди.

Напротив поселка Луначарский, на расстоянии 3 километров от берега, оторвалась льдина от ледяного поля, на 
20 декабря 2015, 04:46
Под Тольятти откололась льдина с рыбаками

Под Тольятти откололась льдина с рыбаками

Двое рыбаков оказались вдали от берега на отколовшейся льдине в районе села Хрящевка под Тольятти. Это произошло во вторник, 7 апреля. К месту происшествия выехали спасатели. Добраться до пострадавших было сложно из-за множества плавающих льдин. Спасатели решили провести операцию с 
8 апреля 2015, 09:39
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