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Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу
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20 марта 2019, 03:02
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Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей
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20 марта 2019, 02:37
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с меховым рюкзаком в виде мишки
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20 марта 2019, 01:59
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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок
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20 марта 2019, 12:51
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Прокуратура не одобрила законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу
Прокуратура Самарской области и Министерство образования России не поддержали законопроект о льготах при зачислении в школы для братьев и сестер.
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20 марта 2019, 08:40
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В Колумбии появилась на свет девочка с зародышем внутри
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19 марта 2019, 11:10
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Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения
Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами …
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19 марта 2019, 02:56
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В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку
В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. …
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27 февраля 2019, 02:43
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В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка
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21 февраля 2019, 07:49
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ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери
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13 февраля 2019, 10:18
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Подростков сняли с дрейфующей льдины у Самары
17 апреля специалистам Поисково-спасательной службы области пришлось выдвигаться на выручку нерадивым подросткам. Сигнал поступил от очевидцев, которые заметили детей на льдине, проплывающей мимо первой очереди набережной. Пострадавших подняли на борт катера и доставили на спасательную станцию, где их передали сотрудникам …
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18 апреля 2018, 10:29
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В Самаре четверо подростков уплыли на дрейфующей льдине
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22 марта 2017, 09:47
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В Самаре спасатели эвакуировали с дрейфующей льдины 6 рыбаков
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20 декабря 2015, 04:46
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Под Тольятти откололась льдина с рыбаками
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8 апреля 2015, 09:39
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