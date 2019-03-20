|
Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу
|
20 марта 2019, 03:02
|
Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей
|
20 марта 2019, 02:37
|
В Тольятти подростки катаются по реке на льдинах
|
20 марта 2019, 01:41
|
На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок
|
20 марта 2019, 12:51
|
В Сызрани на глазах у детей избили единственного в городе воспитателя-мужчину
|
19 марта 2019, 08:09
|
В Самаре скончался мужчина, упавший с 9 этажа
|
19 марта 2019, 05:29
|
Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения
Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами …
|
19 марта 2019, 02:56
|
Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуара
Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные …
|
19 марта 2019, 12:23
|
Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли
Компания-перевозчик «СамараАвтоГАЗ» опровергает информацию о нападении на кондуктора в одном из пассажирских автобусов. Напомним, что ранее жительница Самары рассказала в соцсетях, что ее сын стал свидетелем неприятного инцидента. По словам женщины, когда кондуктор попросил пассажира оплатить проезд, то мужчина …
|
18 марта 2019, 11:58
|
«3,6 млн ущерба»: в Тольятти главу строительной фирмы подозревают в мошенничестве
|
18 марта 2019, 08:49
|
В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку
В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. …
|
27 февраля 2019, 02:43
|
В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди
|
27 февраля 2019, 10:48
|
В Самаре завели уголовное дело из-за падения ледяной глыбы на подростка
|
21 февраля 2019, 07:49
|
ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери
|
13 февраля 2019, 10:18
|
Двух пропавших молодых женщин ищут полицейские из Самары
|
13 марта 2018, 12:58
|
Нашли парня и девушку из Новокуйбышевска, которые пропали неделю назад
Парень и девушка из Новокуйбышевска, пропавшие 16 октября, найдены. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские получили информацию, что молодые люди - им по 16 лет - собирались добраться до Саратовской области, и их видели …
|
24 октября 2017, 09:23
|
Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили
«ТЕРРА» подготовила обзор самых важных и самых популярных новостей на сайте в пятницу, 16 декабря, а также анонс предстоящих событий.
В Самаре задержаны мигранты, подозреваемые в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ. В квартире на улице Товарной …
|
16 декабря 2016, 10:17
Мы Вам перезвоним!