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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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В Жигулевске до конца мая ввели карантин

В Жигулевске до конца мая ввели карантин

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Самарскую область в выходные «оккупируют» мокрый снег и дождь

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Тест: сможете ли вы угадать фильм с Олегом Табаковым по одному кадру?

Тест: сможете ли вы угадать фильм с Олегом Табаковым по одному кадру?

Ровно год назад, 12 марта, не стало легендарного советского и российского актера Олега Табакова. Его творческая карьера продолжалась более полувека. В первую очередь он запомнился по работам в театре. В разные времена он трудился в разных коллективах, возглавлял «Современник», МХТ 
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Тест: сможете ли вы угадать советский фильм для детей по одному кадру?

Тест: сможете ли вы угадать советский фильм для детей по одному кадру?

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Тест к 8 марта: что вы знаете о Международном женском дне?

Тест к 8 марта: что вы знаете о Международном женском дне?

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Тест: сможете ли вы узнать российского царя или царицу по портрету?

Тест: сможете ли вы узнать российского царя или царицу по портрету?

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Снимать дальше мультипликаторы в дальнейшем пока не планируют, сообщил федеральным СМИ главный продюсер проекта Дмитрий Ловейко. Он рассказал, что у 
2 сентября 2015, 05:50
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