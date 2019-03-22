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В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья
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22 марта 2019, 01:30
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В Самаре могут переименовать остановку «Ипподром»
В областной столице предложили переименовать остановку общественного транспорта «Ипподром» на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. В качестве нового названия рекомендуют «Площадь авиаконструктора Ильюшина». Сейчас у кольца стоит знаменитый памятник - самолет Ил-2. Напомним, что советский штурмовик времён Великой Отечественной …
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22 марта 2019, 01:09
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В Жигулевске до конца мая ввели карантин
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22 марта 2019, 12:06
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Самарскую область в выходные «оккупируют» мокрый снег и дождь
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22 марта 2019, 11:45
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Опасные прогулки: на реках и водоёмах Самарской области начал таять лед
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22 марта 2019, 10:50
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Тест: сможете ли вы угадать фильм с Олегом Табаковым по одному кадру?
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12 марта 2019, 10:06
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Тест: сможете ли вы угадать советский фильм для детей по одному кадру?
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11 марта 2019, 09:20
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Тест к 8 марта: что вы знаете о Международном женском дне?
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8 марта 2019, 08:37
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Тест: сможете ли вы узнать российского царя или царицу по портрету?
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6 марта 2019, 01:12
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Самарская коза Забияка станет персонажем мультфильма
Коза Забияка, ставшая официальным предсказателем матчей чемпионата мира по футболу 2018 года от Самары, перевоплотится в персонажа мультфильма. Мэрия областного центра определилась с подрядчиком, который займется созданием анимации. Эту работу возьмет на себя компания «Неонлюкс». Подготовить мультяшный образ Забияки она …
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16 мая 2018, 01:47
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Водитель предъявил полиции права на имя мультгероя Гомера Симпсона
В Великобритании водитель предъявил полицейским права на имя мультгероя Гомера Симпсона – главы семейства из известного мультипликационного сериала «Симпсоны» (The Simpsons). Инцидент произошел в городке Милтон-Кинс (Milton Keynes), что на юго-востоке Соединенного Королевства. О забавном случае полицейские написали в микроблоге …
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19 марта 2018, 12:40
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Мультфильм «Зверополис» возглавил российский прокат, собрав 535 млн рублей
Лидером российского кинопроката стал анимационный фильм компании Walt Disney «Зверополис» (Zootopia). За первую неделю он собрал более 535 млн рублей. История о городе, населенном различными животными, побила предыдущий рекорд, установленный «Головоломкой» (Inside Out), собравшей около 364,5 млн рублей.
Главные …
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9 марта 2016, 02:39
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Мультсериал «Маша и Медведь» закрывается из-за нехватки денег
Любимый миллионами российских детей мультфильм «Маша и Медведь» закрывается. Отечественный производитель анимационных фильмов «Анимаккорд» выложил в свой видеоблог заключительную 52-ю серию.
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2 сентября 2015, 05:50
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