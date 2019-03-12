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Тест: сможете ли вы угадать советский фильм для детей по одному кадру?
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11 марта 2019, 09:20
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Тест к 8 марта: что вы знаете о Международном женском дне?
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8 марта 2019, 08:37
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Тест: сможете ли вы узнать российского царя или царицу по портрету?
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6 марта 2019, 01:12
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Тест: угадайте фильм с Евгением Евстигнеевым по одному кадру
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4 марта 2019, 01:12
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В Самарской области появятся 5 автоклубов
Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и …
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13 февраля 2019, 04:05
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Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг
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16 января 2019, 10:46
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Тест: какому советскому киногерою принадлежит эта цитата?
Чем отличаются советские фильмы? Уж явно не наличием масштабнейших спецэффектов. Зачастую, наши кинотворцы, жертвуя внешней составляющей, старались наполнить ленты внутренним содержанием. Достигалось это, во многом благодаря проработанности диалогов. В уста героев сценаристы умудрялись вкладывать такие цитаты, которые моментально становились поговорками. …
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8 января 2019, 11:02
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Тест: угадайте фильм с Александром Абдуловым по одному кадру
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4 января 2019, 03:40
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Театр Олега Табакова проведет кастинг в самарском центре социализации молодежи
Московский театральный колледж Олега Табакова проводит предварительный отбор абитуриентов. Один из выездных кастингов среди учащихся 9-х классов состоится в Самаре, в местном центре социализации молодежи. Могут принять участие только ребята 14–16 лет. Отбор проведут известные российские артисты. Школьникам нужно будет …
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3 ноября 2016, 11:15
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Земфира, Макаревич и Шевчук вошли в «белый список» Минкультуры Украины
Киевскими властями составлен «белый список», в который вошли друзья Украины. Это деятели культуры, которые высказывались в поддержку идеи сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. Первая редакция списка содержит фамилии 34 человек.
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30 июля 2015, 03:55
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Олег Табаков поедет в Крым на поиски талантливых студентов
Выездные вступительные экзамены в Крыму обещает провести Московская театральная школа Олега Табакова. Мэтр российской сцены имеет намерение лично заниматься отбором талантливой молодежи на полуострове. По словам режиссера, желающим нужно будет пройти обычные творческие испытания: прочитать стихотворение, басню или отрывок из …
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25 февраля 2015, 03:17
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Народный артист Олег Табаков госпитализирован в больницу РЖД
Руководитель МХТ имени Чехова народный артист СССР Олег Табаков госпитализирован в больницу РЖД. Накануне, 2 октября, артист почувствовал недомогание и принял решение пройти обследование.
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3 октября 2014, 05:52
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