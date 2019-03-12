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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
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3 октября 2014, 05:52
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