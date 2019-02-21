Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома … В Тольятти сутки разыскивали 16-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась. С заявлением 7 января обратилась ее мама. Она рассказала, что пять дней назад, вечером 2 января поссорилась с дочерью, и та решила уйти. Женщина объяснила, что не