Появились адреса бойлеров с водой для Мехзавода и Новой Самары В четверг, 21 декабря, без холодной воды остались жители поселка Мехзавод и микрорайона «Новая Самара». Воды у них не будет с 10 утра до полуночи. Появились адреса расстановки бойлеров с водой, их сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Как уже …