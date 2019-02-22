В Самаре родилась вторая тройня В пятницу, 22 февраля, из перинатального центра больницы имени Середавина в областной столице выписывается вторая в этом году тройня - два мальчика и девочка. Малыши родились на свет в январе и находились под наблюдением специалистов.

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