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В тольяттинском театре покажут спектакль, в котором сыграют бизнесмены и топ-менеджеры
6 марта в драматическом театре «Колесо» в Тольятти в рамках проекта «Театр ради театра» запланирована премьера спектакля «В ожидании чуда» в постановке Олега Сивко. Начало в 19:00. Спектакль представляет театральный клуб «Лига премьер», в который входят бизнесмены, руководители, члены попечительского …
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24 февраля 2019, 10:27
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Видео: как выглядит крыша перехода около Кировского рынка после обрушения
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24 февраля 2019, 08:39
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Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии
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23 февраля 2019, 10:40
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы
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22 февраля 2019, 11:35
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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека
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22 февраля 2019, 03:05
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В Кошелев Парке горели 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик
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19 февраля 2019, 10:42
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В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме
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18 февраля 2019, 03:01
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В Самаре 23 человека выезжали на тушение фонаря
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16 февраля 2019, 04:03
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В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина
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15 февраля 2019, 10:42
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