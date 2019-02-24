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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В тольяттинском театре покажут спектакль, в котором сыграют бизнесмены и топ-менеджеры

В тольяттинском театре покажут спектакль, в котором сыграют бизнесмены и топ-менеджеры

6 марта в драматическом театре «Колесо» в Тольятти в рамках проекта «Театр ради театра» запланирована премьера спектакля «В ожидании чуда» в постановке Олега Сивко. Начало в 19:00. Спектакль представляет театральный клуб «Лига премьер», в который входят бизнесмены, руководители, члены попечительского 
24 февраля 2019, 10:27
Видео: как выглядит крыша перехода около Кировского рынка после обрушения

Видео: как выглядит крыша перехода около Кировского рынка после обрушения

Рухнувшую крышу перехода около Кировского вещевого рынка в Самаре пока не отремонтировали. Возможно, сооружение хотят привести в порядок в теплое время года, когда не придется опасаться осадков. Напомним, что крыша перехода, который располагается вдоль железной дороги, упала под тяжестью снега 
24 февраля 2019, 08:39
Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Суд Чапаевска приговорил к девяти годам колонии 51-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве знакомого. По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый выпивал с друзьями и поспорил с одним из участников вечеринки. Они не сошлись во взглядах на службу в 
23 февраля 2019, 10:40
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

На днях в Самаре произошла смертельная авария, жертвой которой оказалась пожилая женщина. В среду, 21 февраля, в 18:49 водитель мусоровоза Скания ехал задним ходом по двору на улице Мориса Тореза. На улице шел снег, и в районе дома № 101 
22 февраля 2019, 11:35
В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Накануне вечером, 22 февраля, под Сызранью случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Примерно в 17:00 неподалеку от «Октябрьского» выезда на федеральную трассу М-5 столкнулись Datsun On-DO и грузовик Renault. По информации регионального Главка полиции, 43-летний мужчина ехал на иномарке в сторону 
22 февраля 2019, 03:05
В Кошелев Парке горели 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик

В Кошелев Парке горели 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик

Рано утром во вторник, 19 февраля, пожарным пришлось тушить крупное возгорание в ЖК Кошелев-Парк в Волжском районе. Сигнал о ЧП поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 06:07. На стройплощадке, расположенной на 50-й очереди, горели шесть строительных 
19 февраля 2019, 10:42
В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В воскресенье, 17 февраля, произошел пожар в Комсомольском районе Тольятти. В 18:21 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России поступил сигнал о пожаре на территории садового некоммерческого товарищества «Вишенка-5». Там горел дачный дом на 
18 февраля 2019, 03:01
В Самаре 23 человека выезжали на тушение фонаря

В Самаре 23 человека выезжали на тушение фонаря

В ночь с пятницы на субботу, с 15 на 16 февраля, на 18-м километре Московского шоссе случился пожар. По информации ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 23.55.
 
На тушение выезжало пожарное подразделение из 23 человек 

16 февраля 2019, 04:03
В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В пятницу рано утром в Самаре произошла трагедия. В 07:28 15 февраля дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании в здании на улице Линейной в Железнодорожном районе. Пламя охватило частный дом на площади 60 квадратных метров. 
15 февраля 2019, 10:42
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