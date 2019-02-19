Почти отрезанные от мира. Новый благоустроенный микрорайон «Кошелев-парк» для сотен жителей, которые уже переехали туда, оказался золотой клеткой. Открытия полностью построенного детского сада семьи с детьми ждут уже больше года, а выбраться из микрорайона в город и даже в соседние …