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В Самаре начала свою работу международная специализированная выставка-форум «Энергетика»
Во вторник, 19 февраля, в Самаре открылась 25-ая международная специализированная выставка-форум «Энергетика». Посетители могут ознакомиться с высокотехнологичными разработками, новинками ведущих российских и зарубежных производителей энергетического и электротехнического оборудования, технологиями по его ремонту и модернизации. Выставка будет работать до 21 февраля.
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19 февраля 2019, 12:26
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1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию
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19 февраля 2019, 12:09
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В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5
Ограничение движения транспорта на трассах региона продлено. Напомним, что вечером 18 февраля в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, снегопада и нулевой видимости. По информации ФКУ «Приволжуправтодор», на участке с 834 по 1194 км федеральной …
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19 февраля 2019, 11:58
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На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка
Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал …
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19 февраля 2019, 11:27
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В самарском метро появятся четыре новых вагона
В 2019 году для Самарского метрополитена будет закуплено четыре новых вагона. Об этом рассказал во время совещания в мэрии областной столицы руководитель департамента транспорта Сергей Маркин. В планах до 2023 года глобальное обновление подвижного состава. В частности, городские власти рассчитывают …
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19 февраля 2019, 11:09
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В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус
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19 февраля 2019, 08:50
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«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»
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19 февраля 2019, 08:01
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Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре
Следователи выясняют причины гибели молодого человека, который упал с 24-этажного здания дома по улице Гастелло, 22А. Сейчас стартовала доследственная проверка. Тело парня нашли около высотки в воскресенье, 17 февраля, и сразу же вызвали «скорую помощь». Свидетели ЧП рассказали в …
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18 февраля 2019, 04:59
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В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега
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18 февраля 2019, 04:25
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В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме
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18 февраля 2019, 03:01
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В Самаре 23 человека выезжали на тушение фонаря
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16 февраля 2019, 04:03
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В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина
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15 февраля 2019, 10:42
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Пожар на Ленинградской: эвакуировали 30 человек
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11 февраля 2019, 08:53
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Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с
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6 февраля 2019, 05:09
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Мультимодальные перевозки в Кошелев-парк отменят на десять дней
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26 декабря 2017, 09:57
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Самарцы покупали квартиры в благоустроенном микрорайоне, а оказались в «золотой клетке»
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13 июля 2017, 10:06
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