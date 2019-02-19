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Материалы по теме:

В Самаре начала свою работу международная специализированная выставка-форум «Энергетика»

В Самаре начала свою работу международная специализированная выставка-форум «Энергетика»

Во вторник, 19 февраля, в Самаре открылась 25-ая международная специализированная выставка-форум «Энергетика». Посетители могут ознакомиться с высокотехнологичными разработками, новинками ведущих российских и зарубежных производителей энергетического и электротехнического оборудования, технологиями по его ремонту и модернизации. Выставка будет работать до 21 февраля.
19 февраля 2019, 12:26
1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию

1000 жалоб на УК поступило в самарскую Государственную жилищную инспекцию

Этой зимой в Государственную жилищную инспекцию по Самарской области поступило свыше 1000 жалоб от жителей на действия или бездействие управляющих компаний. В связи с рекордным количеством осадков, возросло число проблем с протекающими кровлями в многоквартирном жилом фонде. По закону УК 
19 февраля 2019, 12:09
В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5

В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5

Ограничение движения транспорта на трассах региона продлено. Напомним, что вечером 18 февраля в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, снегопада и нулевой видимости. По информации ФКУ «Приволжуправтодор», на участке с 834 по 1194 км федеральной 
19 февраля 2019, 11:58
На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка

На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка

Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал 
19 февраля 2019, 11:27
В самарском метро появятся четыре новых вагона

В самарском метро появятся четыре новых вагона

В 2019 году для Самарского метрополитена будет закуплено четыре новых вагона. Об этом рассказал во время совещания в мэрии областной столицы руководитель департамента транспорта Сергей Маркин. В планах до 2023 года глобальное обновление подвижного состава. В частности, городские власти рассчитывают 
19 февраля 2019, 11:09
В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус

В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус

В понедельник, 18 февраля, в Ставропольском районе на дороге местного значения в снежный занос между населенными пунктами Севрюкаево и Сосновый Солонец попал микроавтобус «Богдан». Он перевозил пассажиров по маршруту № 323 «Севрюкаево - Тольятти». В этот момент в нем находились 
19 февраля 2019, 08:50
«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»

«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности» из-за усиления ветра до 20 м/c и снега. В связи с введением «Оранжевого уровня опасности» ГУ МЧС России по Самарской области и подчиненные подразделения переведены в режим «Повышенной готовности». В целях безопасности было 
19 февраля 2019, 08:01
Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре

Селфи ценою в жизнь: парень упал с крыши 24-этажного дома в Самаре

Следователи выясняют причины гибели молодого человека, который упал с 24-этажного здания дома по улице Гастелло, 22А. Сейчас стартовала доследственная проверка. Тело парня нашли около высотки в воскресенье, 17 февраля, и сразу же вызвали «скорую помощь». Свидетели ЧП рассказали в 
18 февраля 2019, 04:59
В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

В Самарской области еще одна женщина погибла из-за схода снега

Стало известно о еще одной жертве схода снега в Самарской области в эти выходные. 16 февраля в поселке Львовка Шигонского района с крыши частного дома на женщину свалилась глыба снега. По словам первого заместителя главы Шигонского района Сергея Строева, днем 
18 февраля 2019, 04:25
В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В воскресенье, 17 февраля, произошел пожар в Комсомольском районе Тольятти. В 18:21 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России поступил сигнал о пожаре на территории садового некоммерческого товарищества «Вишенка-5». Там горел дачный дом на 
18 февраля 2019, 03:01
В Самаре 23 человека выезжали на тушение фонаря

В Самаре 23 человека выезжали на тушение фонаря

В ночь с пятницы на субботу, с 15 на 16 февраля, на 18-м километре Московского шоссе случился пожар. По информации ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 23.55.
 
На тушение выезжало пожарное подразделение из 23 человек 

16 февраля 2019, 04:03
В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В пятницу рано утром в Самаре произошла трагедия. В 07:28 15 февраля дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании в здании на улице Линейной в Железнодорожном районе. Пламя охватило частный дом на площади 60 квадратных метров. 
15 февраля 2019, 10:42
Пожар на Ленинградской: эвакуировали 30 человек

Пожар на Ленинградской: эвакуировали 30 человек

В воскресенье вечером, 10 февраля, возник крупный пожар в историческом центре Самары, пришлось эвакуировать три десятка человек. Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 20:36 по местному времени. В доме № 77 по улице 
11 февраля 2019, 08:53
Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

Самарскую область накроет шквальный ветер до 20 м/с

В ближайшие сутки в Самарской области синоптики обещают ухудшение погоды: ожидаются порывы ветра до 20 м/с. С вечера среды, 6 февраля, до 19:00 7 февраля в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой и умеренный снег, метель, на дорогах снежные заносы. 
6 февраля 2019, 05:09
Мультимодальные перевозки в Кошелев-парк отменят на десять дней

Мультимодальные перевозки в Кошелев-парк отменят на десять дней

В Самаре мультимодальные перевозки в Кошелев-парк отменят на десять дней - с 30 декабря до 8 января. Об этом сообщила Самарская пригородная пассажирская компания. Речь идет о поездках жителей микрорайона на автобусах до железнодорожной станции, с пересадкой на электричку. Изменения 

26 декабря 2017, 09:57
Самарцы покупали квартиры в благоустроенном микрорайоне, а оказались в «золотой клетке»

Самарцы покупали квартиры в благоустроенном микрорайоне, а оказались в «золотой клетке»

Почти отрезанные от мира. Новый благоустроенный микрорайон «Кошелев-парк» для сотен жителей, которые уже переехали туда, оказался золотой клеткой. Открытия полностью построенного детского сада семьи с детьми ждут уже больше года, а выбраться из микрорайона в город и даже в соседние 

13 июля 2017, 10:06
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