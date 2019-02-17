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В Сызрани отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения бешеной собаки на ребёнка
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12 февраля 2019, 05:39
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В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки
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7 февраля 2019, 10:08
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Собака откусила нос тольяттинцу на улице у остановки "Северянка"
Вчера, 25 августа, утром примерно в 9:40 возле одного из домов по улице Горького в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 31-летнему местному жителю. По предварительным данным, у остановки общественного транспорта "Северянка" собака откусила ему нос, передает портал «Волга Ньюс» …
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26 августа 2018, 05:02
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Видео не для слабонервных: в Самаре крысы дегустируют шаурму перед продажей
Самарский блогер Александр Жоголев заснял необычных «дегустаторов» в заведении «Шаурма №1». Оно расположено около ЦУМ «Самара». На видео попал момент, как две упитанные крысы заскочили на плиту, на которой готовится шаурма для продажи клиентам. Грызуны хватают кусочек будущего блюда …
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3 августа 2018, 12:26
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В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов
В Самаре обработают от клещей территорию площадью почти в 200 гектаров, информирует мэрия областного центра. Речь идет о местах массового отдыха и пребывания населения, скверах, городской набережной, зонах туристических маршрутов и транспортных развязках.
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9 мая 2018, 04:39
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Метод ОСВВ: мэрия Самары призналась, что в городе сделают с бездомными собаками
Регулирование численности безнадзорных животных в Самаре будет производиться исключительно гуманными методами, заявили в департаменте городского хозяйства и экологии. При решении проблемы будет применяться так называемый метод О-С-В-В (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).
По словам чиновников, в соответствии с данным методом отловленных собак сначала …
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15 апреля 2018, 04:13
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В блогах: прогулка по Ленинскому району
Блогер Евгений Синюков делится впечатлениями от утренней прогулки по Ленинскому району Самары. "Если вдруг у вас возникнет желание, то пройдите по улице Осипенко мимо домов 138 и 136. Вы попадете на такую вот благоустроенную тропинку к улице Коммунистической, которая …
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16 сентября 2016, 10:49
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Ученые: Стрессовое сжатие мозга может привести к потере памяти
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1 августа 2016, 10:47
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