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Материалы по теме:

В Сызрани отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения бешеной собаки на ребёнка

В Сызрани отказали в возбуждении уголовного дела по факту нападения бешеной собаки на ребёнка

Сотрудники сызранского отдела Следственного комитета завершили проверку по факту нападения собаки на 3-летнего мальчика. Блюстители закона отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Всё дело в том, что у собаки не оказалось хозяина.

Напомним, 25 ноября 2018 

12 февраля 2019, 05:39
В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки

В Тольятти школьника покусали три бродячие собаки

Неприятная история на днях произошла в Тольятти: на ребенка, который шел в школу по улице Ушакова, напали три бродячие собаки. К счастью, школьник отделался синяком и порванной одеждой — он был в длинной куртке, штанах и подштанниках. 

- Дорогие власти, 
7 февраля 2019, 10:08
Собака откусила нос тольяттинцу на улице у остановки

Собака откусила нос тольяттинцу на улице у остановки "Северянка"

Вчера, 25 августа, утром примерно в 9:40 возле одного из домов по улице Горького в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь 31-летнему местному жителю. По предварительным данным, у остановки общественного транспорта "Северянка" собака откусила ему нос, передает портал «Волга Ньюс» 
26 августа 2018, 05:02
Видео не для слабонервных: в Самаре крысы дегустируют шаурму перед продажей

Видео не для слабонервных: в Самаре крысы дегустируют шаурму перед продажей

Самарский блогер Александр Жоголев заснял необычных «дегустаторов» в заведении «Шаурма №1». Оно расположено около ЦУМ «Самара». На видео попал момент, как две упитанные крысы заскочили на плиту, на которой готовится шаурма для продажи клиентам. Грызуны хватают кусочек будущего блюда 
3 августа 2018, 12:26
В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов

В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов

В Самаре обработают от клещей территорию площадью почти в 200 гектаров, информирует мэрия областного центра. Речь идет о местах массового отдыха и пребывания населения, скверах, городской набережной, зонах туристических маршрутов и транспортных развязках.
 
«Специалисты уже приступили к работам, говорится 

9 мая 2018, 04:39
Метод ОСВВ: мэрия Самары призналась, что в городе сделают с бездомными собаками

Метод ОСВВ: мэрия Самары призналась, что в городе сделают с бездомными собаками

Регулирование численности безнадзорных животных в Самаре будет производиться исключительно гуманными методами, заявили в департаменте городского хозяйства и экологии. При решении проблемы будет применяться так называемый метод О-С-В-В (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).
 
По словам чиновников, в соответствии с данным методом отловленных собак сначала 
15 апреля 2018, 04:13
В блогах: прогулка по Ленинскому району

В блогах: прогулка по Ленинскому району

Блогер Евгений Синюков делится впечатлениями от утренней прогулки по Ленинскому району Самары. "Если вдруг у вас возникнет желание, то пройдите по улице Осипенко мимо домов 138 и 136. Вы попадете на такую вот благоустроенную тропинку к улице Коммунистической, которая 
16 сентября 2016, 10:49
Ученые: Стрессовое сжатие мозга может привести к потере памяти

Ученые: Стрессовое сжатие мозга может привести к потере памяти

Научные специалисты провели исследования и пришли к выводу, что состояние стресса приводит к сокращению гиппокампа - области мозга, связанной с обучением и запоминанием, влияющей на изменение в поведенческих характеристиках.  Подобные сокращения в итоге могут стать причиной потери памяти.
 
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1 августа 2016, 10:47
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