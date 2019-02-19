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Жительница Сызрани «сдала» полиции свекра, который сушил коноплю на чердаке
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18 февраля 2019, 01:10
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Ледяная угроза: гигантская сосулька на проводах пугает жителей Сызрани
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18 февраля 2019, 08:50
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Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы
Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не …
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17 февраля 2019, 10:28
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В Сызрани водитель «Гранты» выбросил тело человека на снег
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17 февраля 2019, 10:09
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Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование
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3 августа 2018, 04:20
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Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре
В четверг, 5 июля, в Октябрьском районном суде вынесли приговор врачу-анестезиологу Александру Шавалееву. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику. Напомним, что трагедия произошла в июне прошлого года в одной из частных стоматологических клиник Самары.
Ребенок боялся …
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6 июля 2018, 09:52
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В смерти ребенка в детской стоматологии обвинили анестезиолога из Самары
В Самаре врачу анестезиологу-реаниматологу из стоматологической клиники предъявлено обвинение в смерти ребенка. Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 109 УК Российской Федерации. Родители привезли 5-летнего мальчика из Новокуйбышевска для лечения в стоматологической клинике в центре Самары. Причиной смерти, по …
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26 марта 2018, 06:30
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Скоро кушать будет нечем: сызранцам стали не по карману «платные» зубы
Жители Сызрани стали все больше экономить на лечении зубов, передаёт «КТВ-Луч». Подобную тенденцию, которая наблюдается в последние несколько лет, отмечают в Сызранской стоматологической поликлинике. По словам главврача Андрея Емелина, спрос на платные стоматологические услуги упал из-за неблагоприятной экономической ситуации …
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13 февраля 2018, 11:42
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