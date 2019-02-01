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Тест: сможете ли вы угадать фильм Леонида Гайдая по одному кадру?
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30 января 2019, 11:09
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Тест: угадайте фильм с Евгением Леоновым по одному кадру
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29 января 2019, 11:27
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Тест: хорошо ли вы знаете фильм "Невероятные приключения итальянцев в России"?
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23 января 2019, 02:43
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Тест: хорошо ли вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?
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22 января 2019, 01:52
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Тест: угадайте, какой цитаты не было в этом советском кинофильме?
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21 января 2019, 08:29
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Тест: узнайте советский кинофильм всего по одному кадру
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14 января 2019, 11:53
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Тест: угадайте, из какого советского фильма эта цитата?
Кто не любит советские фильмы? Особенно цитаты героев. Сценаристы умудрялись прописывать диалоги так, что они практически без остатка разбирались зрителями на присказки и поговорки. Просто они очень точно отражали окружающую действительность. Удивительно, но подавляющее большинство цитат актуальны и по сей …
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29 декабря 2018, 11:11
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