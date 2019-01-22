5
56
49
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15.01.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.01.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Тест: угадайте, какой цитаты не было в этом советском кинофильме?

Тест: угадайте, какой цитаты не было в этом советском кинофильме?

Все мы помним цитаты из советского кино. Его творцы часто умудрялись выстраивать диалоги своих героев так качественно, что их изречения чуть ли не сразу становились поговорками. Причем, как правило, «в народ» уходило по целому набору цитат из каждого фильма. Мы 
21 января 2019, 08:29
Тест: хорошо ли вы помните советский фильм «Бриллиантовая рука»?

Тест: хорошо ли вы помните советский фильм «Бриллиантовая рука»?

Более полувека назад на экраны вышла комедия «Бриллиантовая рука». История о простом советском человек Семене Семеновиче Горбункове, помогающем милиции бороться с контрабандистами, давно прошла проверку временем и стала культовой. Многие вообще называют «Бриллиантовую руку» лучшим фильмом в карьере режиссера Леонида 
16 января 2019, 01:09
Тест: узнайте советский кинофильм всего по одному кадру

Тест: узнайте советский кинофильм всего по одному кадру

Советские фильмы остались в памяти миллионов зрителей. Многие из них буквально запомнились настолько, что картинки из них возникают перед глазами даже без необходимости их непосредственного просмотра. Они изучены буквально по кадру. А сможете ли вы отгадать советскую кинокартину всего по 
14 января 2019, 11:53
Тест: угадайте фильм с Константином Хабенским по одному кадру

Тест: угадайте фильм с Константином Хабенским по одному кадру

11 января исполнилось 47 лет известному российскому актеру и режиссеру Константину Хабенскому. Зрители его знают по ролям во многих фильмах и сериалах. Он прекрасно вживается как в образы простых парней с улицы, так и знаменитых исторических личностей. Кроме того, помимо 
11 января 2019, 03:07
Тест: угадайте, из какого советского фильма эта цитата?

Тест: угадайте, из какого советского фильма эта цитата?

Кто не любит советские фильмы? Особенно цитаты героев. Сценаристы умудрялись прописывать диалоги так, что они практически без остатка разбирались зрителями на присказки и поговорки. Просто они очень точно отражали окружающую действительность. Удивительно, но подавляющее большинство цитат актуальны и по сей 
29 декабря 2018, 11:11
Тест: угадайте советский новогодний фильм по одному кадру

Тест: угадайте советский новогодний фильм по одному кадру

Чем можно занять себя в новогодние праздники? Можно все дни «гулять» с друзьями, но ведь иногда и перерыв тоже нужен. В эти моменты можно удобно устроиться перед телевизором и провести время за просмотром старого доброго советского новогоднего фильма. Благо их 
25 декабря 2018, 12:59
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх