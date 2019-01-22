У режиссера Леонида Гайдая нет плохих фильмов, но, все же, одним из лучших его творений стала картина «Иван Васильевич меняет профессию». Он полюбился зрителям по многим причинам, одной из которых стала бесподобная игра актера Юрия Яковлева, который воплотил на экране два совершенно разных типажа – грозного русского царя и советского бюрократа. Диалоги в фильме – это отдельная тема, ведь их практически без остатка разобрали на поговорки.
А хорошо ли вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Выясните это, пройдя наш тест!
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