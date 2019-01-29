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Материалы по теме:

Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Некоторое время назад в полицию поступила информация о том, что посетителям одного из банных комплексов в Кировском районе Самары оказываются интимные услуги. Прибывшие туда правоохранители арестовали трех девушек легкого поведения. По информации силовиков, одна из них уроженка соседней области, вторая 

10 декабря 2018, 04:29
Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса 

24 октября 2018, 10:31
Голый мужчина просил милостыню на обочине дороги в Самаре

Голый мужчина просил милостыню на обочине дороги в Самаре

Утром, 23 октября жители Куйбышевского района сильно удивились, увидев человека, просившего милостыню на обочине дороги. Несмотря на холод, он стоял на улице абсолютно голый. Только на ногах его были бинты. Правой рукой бедолага опирался на костыль. Судя по фото в 

23 октября 2018, 03:47
Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре

Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре

По-настоящему жутким выдалось утро понедельника для самарской журналистки Инги Пеннер. Она поднималась на лифте в редакцию, когда ее «сосед» по кабинке достал нож и направил его на девушку. Неизвестный потребовал, чтобы она вышла вместе с ним на 9 этаже. Только 

22 октября 2018, 03:30
ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки

ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки

Выяснилось, почему была перекрыта проезжая часть около ЦУМ "Самара" в Железнодорожном районе. Напомним, что утром в среду, 5 сентября, жители областной столицы столкнулись с неожиданной проблемой -  территория по периметру старейшего торгового центра была оцеплена, на месте находились представители всех 
5 сентября 2018, 12:38
«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном

«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном

В Отрадненском городском суде завершился процесс над «телефонным террористом». 5 октября прошлого года 41-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании жилого дома. Никакой взрывчатки там не обнаружили, а вот горе-шутника сотрудники ФСБ вычислили за несколько часов.

Мужчину задержали и 

11 мая 2018, 01:05
В Самарской области судят

В Самарской области судят "телефонных террористов"

В Самарской области завершается серия судебных процессов над анонимными "подрывниками", которые в конце прошлого года по телефону сообщали о заминировании офисов, жилых домов, торговых центров  и даже  ГЭС. Ни в одном из этих случаев взрывные устройства обнаружены не были.  Сотрудники 

21 февраля 2018, 03:58
Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей

Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей

Сегодня, 31 декабря, в Самаре около 12:30 сотрудники оперативных служб эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега», передает 63.ru. «По громкой связи сообщили, что нужно покинуть торговый центр по техническим причинам», - рассказали порталу очевидцы.

На место выезжали МЧС, ОВО, 
31 декабря 2017, 04:09
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