29 января Самару накрыла волна «телефонного терроризма». По предварительным данным, сообщения о готовящихся терактах поступили одновременно в несколько медучреждений. Сейчас известно о том, что тревогу пришлось объявлять в больнице имени Середавина, клинике имени Ерошевского, больнице имени Ивановой и Дорожной клинической больнице. На места событий были направлены сотрудники спецслужб.
Дальнейшая информация выясняется.
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Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре
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Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса …
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ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки
Выяснилось, почему была перекрыта проезжая часть около ЦУМ "Самара" в Железнодорожном районе. Напомним, что утром в среду, 5 сентября, жители областной столицы столкнулись с неожиданной проблемой - территория по периметру старейшего торгового центра была оцеплена, на месте находились представители всех …
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Мужчину задержали и …
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11 мая 2018, 01:05
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В Самарской области судят "телефонных террористов"
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21 февраля 2018, 03:58
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Опять «телефонные минеры»: В Самаре из ТЦ «Мега» эвакуировали 1,5 тысячи посетителей
Сегодня, 31 декабря, в Самаре около 12:30 сотрудники оперативных служб эвакуировали посетителей из ТЦ «Мега», передает 63.ru. «По громкой связи сообщили, что нужно покинуть торговый центр по техническим причинам», - рассказали порталу очевидцы.
На место выезжали МЧС, ОВО, …
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31 декабря 2017, 04:09
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