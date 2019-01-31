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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Материалы по теме:

Стали известны подробности о том, как самарцы будут платить за газ

Стали известны подробности о том, как самарцы будут платить за газ

В эти минуты в Самаре идет пресс-конференция, посвященная так называемому «газовому вопросу». Напомним, вчера губернатор Дмитрий Азаров сообщил о том, что между поставщиками «голубого топлива»  достигнута договоренность о том, что плату за газ с населения будет получать «Газпром межрегионгаз Самара», 

30 января 2019, 11:42
В Самаре «заминировали» несколько больниц

В Самаре «заминировали» несколько больниц

29 января Самару накрыла волна «телефонного терроризма». По предварительным данным, сообщения о готовящихся терактах поступили одновременно в несколько медучреждений. Сейчас известно о том, что тревогу пришлось объявлять в больнице имени Середавина, клинике имени Ерошевского, больнице имени Ивановой и Дорожной клинической 

29 января 2019, 12:44
Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Некоторое время назад в полицию поступила информация о том, что посетителям одного из банных комплексов в Кировском районе Самары оказываются интимные услуги. Прибывшие туда правоохранители арестовали трех девушек легкого поведения. По информации силовиков, одна из них уроженка соседней области, вторая 

10 декабря 2018, 04:29
Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса 

24 октября 2018, 10:31
ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки

ЦУМ «Самара» оцепили из-за поисков взрывчатки

Выяснилось, почему была перекрыта проезжая часть около ЦУМ "Самара" в Железнодорожном районе. Напомним, что утром в среду, 5 сентября, жители областной столицы столкнулись с неожиданной проблемой -  территория по периметру старейшего торгового центра была оцеплена, на месте находились представители всех 
5 сентября 2018, 12:38
«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном

«Телефонного террориста» приговорили к году ограничения свободы в Отрадном

В Отрадненском городском суде завершился процесс над «телефонным террористом». 5 октября прошлого года 41-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании жилого дома. Никакой взрывчатки там не обнаружили, а вот горе-шутника сотрудники ФСБ вычислили за несколько часов.

Мужчину задержали и 

11 мая 2018, 01:05
В Самарской области судят

В Самарской области судят "телефонных террористов"

В Самарской области завершается серия судебных процессов над анонимными "подрывниками", которые в конце прошлого года по телефону сообщали о заминировании офисов, жилых домов, торговых центров  и даже  ГЭС. Ни в одном из этих случаев взрывные устройства обнаружены не были.  Сотрудники 

21 февраля 2018, 03:58
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