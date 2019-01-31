Стали известны подробности о том, как самарцы будут платить за газ В эти минуты в Самаре идет пресс-конференция, посвященная так называемому «газовому вопросу». Напомним, вчера губернатор Дмитрий Азаров сообщил о том, что между поставщиками «голубого топлива» достигнута договоренность о том, что плату за газ с населения будет получать «Газпром межрегионгаз Самара», …