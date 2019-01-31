Вторая волна массовой эвакуации из-за сообщений с предупреждением о минировании зданий снова прокатилась по нескольким регионам России. Сегодня в Самаре в экстренном порядке была приостановлена работа сразу 7 больниц и нескольких торгово-офисных центров. В том числе ТЦ "Апельсин" и Регионального делового центра на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова. На месте работают специальные службы. Проводится эвакуация.
Напомню, аналогичная история была в минувший вторник. Тогда письма о заминировании поступили сразу в 10 больниц Самары. В том числе
в Дорожно-клиническую больницу на Агибалова и больницу им. Середавина. Их персонал и пациентов эвакуировали. По всем остальным медучреждениям силовики сейчас проводят проверку. Пока ни одна из угроз подтверждения не получила.За последние дни произошло несколько десятков таких инцидентов в городах Сибири и Дальнего Востока.
Все сообщения о заминированиях оказались ложными. В Самаре последние подобные массовые эвакуации были в сентябре 2017-го, тогда поступили сообщения о минировании ряда торговых центров. Максимальный срок за подобные действия — от 3 до 5 лет лишения свободы. Предусмотрен и штраф в размере до миллиона рублей.
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