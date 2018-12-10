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Тольяттинского маньяка, который резал женщин, поймали в Москве

Тольяттинского маньяка, который резал женщин, поймали в Москве

Подозреваемого в серии нападений на женщин в Тольятти задержали. 22-летний Артем Семенов уже успел покинуть Самарскую область и его нашли на одном из вокзалов в Москве. Операция проводилась совместными усилиями оперативников Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами 

6 декабря 2018, 09:16
Появились фото и приметы маньяка, который режет женщин в Тольятти

Появились фото и приметы маньяка, который режет женщин в Тольятти

ГУ МВД России по Самарской области сообщило приметы мужчины, который подозревается в нападении на женщин в Тольятти. Предполагаемому злоумышленнику на вид около 30 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, одет в куртку коричневого (ближе к горчичному) цвета, синие джинсы и 

3 декабря 2018, 03:20
В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического 
21 ноября 2018, 02:34
Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

В Самарской области к поискам грибника пришлось подключиться полицейским. Вызов в дежурную часть пункта полиции Волжского района поступил по экстренной линии 112. Мужчина рассказал, что приехал в гости к матери из Самары, зашел в лес и потерялся. В лесной массив 
12 ноября 2018, 12:42
Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса 

24 октября 2018, 10:31
Голый мужчина просил милостыню на обочине дороги в Самаре

Голый мужчина просил милостыню на обочине дороги в Самаре

Утром, 23 октября жители Куйбышевского района сильно удивились, увидев человека, просившего милостыню на обочине дороги. Несмотря на холод, он стоял на улице абсолютно голый. Только на ногах его были бинты. Правой рукой бедолага опирался на костыль. Судя по фото в 

23 октября 2018, 03:47
Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре

Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре

По-настоящему жутким выдалось утро понедельника для самарской журналистки Инги Пеннер. Она поднималась на лифте в редакцию, когда ее «сосед» по кабинке достал нож и направил его на девушку. Неизвестный потребовал, чтобы она вышла вместе с ним на 9 этаже. Только 

22 октября 2018, 03:30
Дворники устроили поножовщину из-за уборки двора в Самаре

Дворники устроили поножовщину из-за уборки двора в Самаре

21 октября в полицию поступило сообщение из одной из самарских больниц. Туда доставили  41-летнего мужчину с ножевым ранением. Приступившие к расследованию правоохранители выяснили, что травму ему причинил 40-летний, ранее не судимый мужчина. По информации полиции, оба участника конфликта работают дворниками. 

22 октября 2018, 02:19
Четыре девушки занимались проституцией в сауне в Самарской области

Четыре девушки занимались проституцией в сауне в Самарской области

На днях полицейские провели в Кинельском районе Самарской области операцию «Быт». Правоохранители проверяли бани и сауны райцентра, а также его окрестностей. В итоге, в одном из таких заведений в поселке Алексеевка стражи порядка обнаружили четырех жительниц Самары в возрасте от 

27 февраля 2018, 03:05
В Самарской области поймали двоих сутенеров

В Самарской области поймали двоих сутенеров

В руках сотрудников полиции оказались двое сутенеров. Мужчины 38 и 24 лет организовали несколько притонов, в которых оказывались сексуальные услуги.  Для «работы» они привлекли как минимум пятерых девушек из Самарской области и других регионов. Импровизированные публичные дома функционировали  с июня 

6 февраля 2018, 05:07
Интим не предлагать: в Самарской области возбуждено уголовное дело за организацию притона

Интим не предлагать: в Самарской области возбуждено уголовное дело за организацию притона

Факты предоставления платных сексуальных услуг двумя 27-летними жительницами Самарской области задокументировали в ходе оперативных мероприятий полицейские 63-го региона. Девушки рассказали сотрудникам уголовного розыска, что регулярно встречались на съемной квартире с клиентами, а за услуги получали деньги. Женщинам грозит штраф в размере 

11 июля 2017, 07:03
На улице Гагарина задержали сутенера и двух девушек

На улице Гагарина задержали сутенера и двух девушек

В Самаре прошла операция по задержанию «ночных бабочек». Задержан сутенер, а также две молодые женщины, которые оказывали интим-слуги. Клиентов искали на улице Гагарина. Обе девушки приезжие – одна из Тольятти, другая из Исаклинского района, проживали в съемной квартире на улице 
12 июля 2017, 09:15
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