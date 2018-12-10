Некоторое время назад в полицию поступила информация о том, что посетителям одного из банных комплексов в Кировском районе Самары оказываются интимные услуги. Прибывшие туда правоохранители арестовали трех девушек легкого поведения. По информации силовиков, одна из них уроженка соседней области, вторая приехала в губернию из соседней республики, третья - местная жительница. До задержания дамы проблем с законом не имели. Кроме того, правоохранители взяли мужчину, который доставлял «жриц любви» в баню.
Сейчас на девушек составлены административные протоколы. Документы отправлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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