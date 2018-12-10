Отморозок с ножом напал на журналистку в Самаре По-настоящему жутким выдалось утро понедельника для самарской журналистки Инги Пеннер. Она поднималась на лифте в редакцию, когда ее «сосед» по кабинке достал нож и направил его на девушку. Неизвестный потребовал, чтобы она вышла вместе с ним на 9 этаже. Только …