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Продавать лекарства в супермаркетах не разрешили
Правительство отказалось от идеи разрешить продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Как сообщает "Коммерсант", Минпромторг обратился к кабмину с предложением прекратить разработку соответствующего документа. Напомним, с инициативой о реализации безрецептурных препаратов в торговых сетях ведомство выступило еще в 2009 …
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27 июня 2018, 09:01
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Aliexpress открывает в России магазины с элементами виртуальной реальности
Онлайн-ритейлер AliExpress вложил 12 млн рублей в торговую сеть с элементами виртуальной реальности, рассказывает РБК. Они начинают работать сегодня, 3 ноября, сразу в нескольких российских городах.
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3 ноября 2017, 11:15
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Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае
В Шанхае шведская корпорация Wheelys проводит тестирование круглосуточного минимаркета Moby на колесах. Процесс покупки подразумевает полное самообслуживание.
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19 июня 2017, 10:01
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Законопроект против алкомаркетов в жилых домах не поддержали
Правительство России отказалось поддержать законопроект об ограничении торговли спиртным в магазинах, находящихся в жилых домах. По мнению чиновников, такая мера приведет только к росту числа контрафактной продукции. Документ был направлен в правительственную комиссию группой депутатов Госдумы. Парламентарии намеревались уменьшить доступность …
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20 марта 2017, 01:21