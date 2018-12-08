Продавать лекарства в супермаркетах не разрешили … Правительство отказалось от идеи разрешить продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Как сообщает "Коммерсант" , Минпромторг обратился к кабмину с предложением прекратить разработку соответствующего документа. Напомним, с инициативой о реализации безрецептурных препаратов в торговых сетях ведомство выступило еще в 2009