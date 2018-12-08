5
08
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.12.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Продавать лекарства в супермаркетах не разрешили

Продавать лекарства в супермаркетах не разрешили

Правительство отказалось от идеи разрешить продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах. Как сообщает "Коммерсант", Минпромторг обратился к кабмину с предложением прекратить разработку соответствующего документа. Напомним, с инициативой о реализации безрецептурных препаратов в торговых сетях ведомство выступило еще в 2009 
27 июня 2018, 09:01
Aliexpress открывает в России магазины с элементами виртуальной реальности

Aliexpress открывает в России магазины с элементами виртуальной реальности

Онлайн-ритейлер AliExpress вложил 12 млн рублей в торговую сеть с элементами виртуальной реальности, рассказывает РБК. Они начинают работать сегодня, 3 ноября, сразу в нескольких российских городах.
По замыслу AliExpress, будут размещены особые метки, при наведении на которые смартфона либо планшета 

3 ноября 2017, 11:15
Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае

Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае

В Шанхае шведская корпорация Wheelys проводит тестирование круглосуточного минимаркета Moby на колесах. Процесс покупки подразумевает полное самообслуживание.
В магазине нет ни одного продавца. Минимаркет работает, используя энергию солнца. Он автоматически пополняет ассортимент товаров, давая возможность владельцам экономить средства на грузчиках 

19 июня 2017, 10:01
Законопроект против алкомаркетов в жилых домах не поддержали

Законопроект против алкомаркетов в жилых домах не поддержали

Правительство России отказалось поддержать законопроект об ограничении торговли спиртным в магазинах, находящихся в жилых домах. По мнению чиновников, такая мера приведет только к росту числа контрафактной продукции. Документ был направлен в правительственную комиссию группой депутатов Госдумы. Парламентарии намеревались уменьшить доступность 

20 марта 2017, 01:21
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх