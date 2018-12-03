2 декабря в Самаре произошло очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля. Как сообщают активисты организации «Ночной патруль
», 25-летняя девушка за рулем арендованной машины ехала по Московскому шоссе. Напротив дома №236а она не справилась с управлением, снесла ограждение и вылетела на газон.
Прибывшие на место представители «Ночного патруля» и фирмы-владельца легковушки потребовали, чтобы автоледи прошла медосвидетельствование. Анализ показал наличие в организме вещества, после употребления которого нельзя садиться за руль. Материал направлен в лабораторию, в отношении водителя составлен административный материал. После получения результата будет принято процессуальное решение.
Если анализы окажутся положительными, то девушке может грозить очень жесткое наказание. За административное правонарушение предусмотрено лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. Также 50 тысяч рублей придется выплатить в качестве штрафа владельцам авто. Помимо этого, она должна будет оплатить восстановление авто, получившего крайне сильные повреждения.
Как пишут очевидцы, автоледи крайне эмоционально отреагировала на аварию. Видимо, осознав всю тяжесть положения, она начала рыдать - и «слезы едва не затопили Московское шоссе». Девушку все время пытался успокоить ее молодой человек.