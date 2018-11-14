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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

У губернатора Самарской области появился новый советник

У губернатора Самарской области появился новый советник

Стало известно, что новым советником губернатора Дмитрия Азарова по вопросам охраны здоровья стал директор и совладелец ООО «Центр энергоинформационной медицины» Александр Манаков. В понедельник, 12 ноября, его представили коллегам во время еженедельного оперативного совещания. По данным из открытых источников, Александр 
14 ноября 2018, 05:15
В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию

В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию

В Самаре вынесли приговор администратору кафе, которого подозревали в даче взятки. Во время расследования и суда было установлено, что в июне этого года мужчина передал в качестве взятки 200 тысяч рублей специалисту - эксперту отдела надзора по гигиене питания управления 
14 ноября 2018, 04:23
В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны

В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков из управления МВД России «Сызранское» узнали, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. На чердаке дома, который принадлежал предполагаемому злоумышленнику, нашли и изъяли вещество растительного происхождения и 
14 ноября 2018, 03:10
В Самарской области у автоледи арестовали Toyota из-за долга за «коммуналку»

В Самарской области у автоледи арестовали Toyota из-за долга за «коммуналку»

Жительница Сызрани задолжала за коммунальные услуги и у нее арестовали автомобиль. На женщине «висел» долг в 63 тысячи рублей, исполнительное производство завели в отделе приставов-исполнителей № 2 Сызрани. Должницу вызвали в отдел, но она предпочла проигнорировать все просьбы.

Тогда 
14 ноября 2018, 02:41
В Самаре сбили на «зебре» 14-летнюю девочку

В Самаре сбили на «зебре» 14-летнюю девочку

Во вторник, 13 ноября, произошла дорожная авария в Самаре. В 08:10 45-летний водитель ехал на «Шевроле Нива» по Кряжскому шоссе со стороны улицы 5-ая Кряжская в направлении 1-ой Кряжской. В какой-то момент шофер сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу без 

14 ноября 2018, 02:14
В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная

В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"

В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные 
13 ноября 2018, 05:31
В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.

"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны 
13 ноября 2018, 05:16
В блогах: в Жигулях молодые кабанчики устроили

В блогах: в Жигулях молодые кабанчики устроили "банный день"

Сотрудники Жигулевского заповедника поведали в соцсети "ВКонтакте", что установленной в нацпарке видеокамере удалось заснять "банный день" маленьких кабанов. Малыши пришли к грязевой купальне без мамы и устроили там веселые игры. Кабанчики делают подобные купальни в лесных лужах. Грязь защищает 
12 ноября 2018, 07:41
В Тольятти завели уголовное дело из-за гибели матери и ее сына

В Тольятти завели уголовное дело из-за гибели матери и ее сына

В Тольятти возбуждено уголовное дело из-за гибели 30-летней женщины и ее 13-летнего сына. В субботу, 10 ноября, они выпали из окна квартиры на 9 этаже дома по бульвару Космонавтов. Они получили страшные травмы и погибли. Следственный отдел по Автозаводскому району 
12 ноября 2018, 04:22
В блогах: в Самаре налоговая служба взыскивала с фирмы 1 рубль 31 копейку

В блогах: в Самаре налоговая служба взыскивала с фирмы 1 рубль 31 копейку

Самарчанка Анна Кондратьева рассказала в "Фейсбуке" про сомнительную эффективность местной налоговой службы. "У них на счету каждая копейка. Налоговая бдит. Любая организация сегодня регулярно получает от ФНС различные требования. Но бывает и такое. Недоимка по страховым взносам - 1 
11 ноября 2018, 04:56
В блогах: как выглядит гинекологическое отделение в Сызрани

В блогах: как выглядит гинекологическое отделение в Сызрани

В паблике "Черный список | Сызрань" соцсети "ВКонтакте" показали, как выглядит местное гинекологическое отделение. Учреждение находится в первом микрорайоне на Монгоре. В палате на третьем этаже больницы так же тепло, как и на улице. А еще тут плесень, грязь, 
10 ноября 2018, 08:10
В Самарской области в озере нашли труп новорожденного

В Самарской области в озере нашли труп новорожденного

В пятницу, 9 ноября, в 12:00 в озере Сарма  в поселке Березовый Гай в Волжском районе области нашли тело новорожденной девочки. Следственный отдел по Новокуйбышевску начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа, специалисты осматривают озеро и выясняют 
9 ноября 2018, 02:59
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