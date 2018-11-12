В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе … В областной столице расследуется гибель двух мужчин. В пятницу, 9 ноября, примерно в 12:00 на стройплощадке в микрорайоне Южный город-2 в тепловой камере нашли тела двух рабочих. Следователи по Новокуйбышевску начали доследственную проверку. По предварительным данным, мужчины 35 и 30