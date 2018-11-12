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В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе

В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе

В областной столице расследуется гибель двух мужчин. В пятницу, 9 ноября, примерно в 12:00 на стройплощадке в микрорайоне Южный город-2 в тепловой камере нашли тела двух рабочих. Следователи по Новокуйбышевску начали доследственную проверку. По предварительным данным, мужчины 35 и 30 
12 ноября 2018, 01:46
Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»

Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»

Стартовал заключительный этап акции «Великие имена России». В его рамках жители России будут выбирать вторые названия для аэропортов. Всего участвуют 47 воздушных гаваней из 39 регионов страны. Самарская область вошла в число девяти регионов, где выбор альтернативного названия будет идти 
12 ноября 2018, 01:29
В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП

В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП

В ночь на понедельник, 12 ноября, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. В 00:40 26-летний водитель ехал на «Лада Приоре» по улице Ларина в сторону улицы Ломоносова. По предварительной версии, по пути автомобилист не пропустил ВАЗ-2110, за рулем «десятки» сидела 
12 ноября 2018, 01:04
Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя

В Самарской области к поискам грибника пришлось подключиться полицейским. Вызов в дежурную часть пункта полиции Волжского района поступил по экстренной линии 112. Мужчина рассказал, что приехал в гости к матери из Самары, зашел в лес и потерялся. В лесной массив 
12 ноября 2018, 12:42
В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

Прошлой ночью в Самаре тушили крупный пожар. В 22:35 поступил сигнал о возгорании на улице Современной в Кировском районе города. Как сообщили в управлении МЧС по региону, горела кровля частного дома и надворные постройки на площади 120 кв. м. На 
12 ноября 2018, 12:04
Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области

Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области

В эти минуты губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит встречу с членами Совета Федерации, представляющими регион в верхней палате парламента, а также депутатами Государственной думы. Обсуждаются вопросы привлечения федеральных инвестиций в губернию и в целом лоббирования её интересов на уровне 

31 октября 2018, 02:35
15 новых детсадов появятся в Самарской области

15 новых детсадов появятся в Самарской области

Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с представителями областного Министерства образования и науки. Одним из основных вопросов в повестке дня стала ликвидация очередей в детсады. Эта проблема наиболее остро стоит в столице губернии. По словам министра образования и науки Виктора 

23 октября 2018, 11:28
Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару

Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару

В среду, 10 октября, глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился в Ульяновске на VII международном форуме «Россия - спортивная держава» с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Губернатор пригласил спортсмена посетить Самару и Тольятти
 
- Он уже бывал, сказал - 
11 октября 2018, 08:03
Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами

Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами

Глава Самарской области Дмитрий Азаров на этой неделе работал в Москве, где провел целый ряд встреч в федеральных ведомствах

С первым заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой говорили о реализации нацпроекта "Здравоохранение". Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного 
10 октября 2018, 11:35
В Филармонии открылась выставка самарского художника Юрия Филиппова

В Филармонии открылась выставка самарского художника Юрия Филиппова

В память о живописце - работы разных этапов его творчества, от первых жанровых картин до пейзажей и натюрмортов.
Самарский художник Юрий Филиппов - заслуженный деятель искусств России. Его кисти и карандашу принадлежат больше тысячи живописных и графических произведений. Творить он 

15 марта 2017, 05:46
Гостиницы у Филармонии не будет

Гостиницы у Филармонии не будет

ЗАО "Росинтек" не удастся построить гостиницу в Самаре. Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу компании для рассмотрения в коллегию по экономическим спорам.
Разбирательства между предпринимателями и областным минстроем тянутся уже несколько лет. В 2011 году компания бизнесмена Вячеслава Сичинавы собиралась 

5 октября 2016, 02:25
Для Самарской филармонии купили новые музыкальные инструменты

Для Самарской филармонии купили новые музыкальные инструменты

Академический симфонический оркестр Самарской филармонии к 75-летию культурного учреждения получил новые музыкальные инструменты, а также звуковое и световое оборудование.
 
Для музыкантов приобрели два кларнета, гобой и тромбон-альт. Инструменты созданы известными зарубежными производителями - Buffet Crampon и Fossatti (Франция) и 
27 марта 2015, 02:46
Сын Софи Лорен даст концерт с симфоническим оркестром Самарской филармонии

Сын Софи Лорен даст концерт с симфоническим оркестром Самарской филармонии

Старший сын Софи Лорен, известный итальянский дирижер Карло Понти-младший в субботу, 1 ноября, выступит в Самарской филармонии вместе с местным симфоническим оркестром.

Карло Понти приехал в Самару три дня назад. В России он чувствует себя как дома. По его мнению, итальянцев 

31 октября 2014, 04:23
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