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В Самаре нашли тела двух рабочих на стройплощадке в Южном городе
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12 ноября 2018, 01:46
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Стали известны 4 личности, чьи имена могут присвоить аэропорту «Курумоч»
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12 ноября 2018, 01:29
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В Тольятти автоледи «загремела» в больницу после ночного ДТП
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12 ноября 2018, 01:04
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Заблудившегося в лесу самарца искали с помощью громкоговорителя
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12 ноября 2018, 12:42
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В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе
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12 ноября 2018, 12:04
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Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области
В эти минуты губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит встречу с членами Совета Федерации, представляющими регион в верхней палате парламента, а также депутатами Государственной думы. Обсуждаются вопросы привлечения федеральных инвестиций в губернию и в целом лоббирования её интересов на уровне …
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31 октября 2018, 02:35
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15 новых детсадов появятся в Самарской области
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23 октября 2018, 11:28
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Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару
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11 октября 2018, 08:03
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Дмитрий Азаров встретился с несколькими федеральными министрами
Глава Самарской области Дмитрий Азаров на этой неделе работал в Москве, где провел целый ряд встреч в федеральных ведомствах
С первым заместителем министра здравоохранения Татьяной Яковлевой говорили о реализации нацпроекта "Здравоохранение". Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного …
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10 октября 2018, 11:35
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В Филармонии открылась выставка самарского художника Юрия Филиппова
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15 марта 2017, 05:46
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Гостиницы у Филармонии не будет
ЗАО "Росинтек" не удастся построить гостиницу в Самаре. Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу компании для рассмотрения в коллегию по экономическим спорам.
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5 октября 2016, 02:25
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Для Самарской филармонии купили новые музыкальные инструменты
Академический симфонический оркестр Самарской филармонии к 75-летию культурного учреждения получил новые музыкальные инструменты, а также звуковое и световое оборудование.
Для музыкантов приобрели два кларнета, гобой и тромбон-альт. Инструменты созданы известными зарубежными производителями - Buffet Crampon и Fossatti (Франция) и …
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27 марта 2015, 02:46
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Сын Софи Лорен даст концерт с симфоническим оркестром Самарской филармонии
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31 октября 2014, 04:23