«Настоящее чудо!»: в Тольятти 20-летняя девушка упала с 12-го этажа и... выжила сообщает очевидцы в городских пабликах. Пострадавшая приземлилась аккурат на козырёк подъезда и застряла между профлистами. Спасателям пришлось с помощью специнструментов вызволять пострадавшую … Вчера, 27 октября, в Тольятти произошло ЧП. На улице Степана Разина с 12-го этажа выпала 20-летняя девушка,. Пострадавшая приземлилась аккурат на козырёк подъезда и застряла между профлистами. Спасателям пришлось с помощью специнструментов вызволять пострадавшую