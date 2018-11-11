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«Настоящее чудо!»: в Тольятти 20-летняя девушка упала с 12-го этажа и... выжила

«Настоящее чудо!»: в Тольятти 20-летняя девушка упала с 12-го этажа и... выжила

Вчера, 27 октября, в Тольятти произошло ЧП. На улице Степана Разина с 12-го этажа выпала 20-летняя девушка, сообщает очевидцы в городских пабликах. Пострадавшая приземлилась аккурат на козырёк подъезда и застряла между профлистами. Спасателям пришлось с помощью специнструментов вызволять пострадавшую 
28 октября 2018, 02:08
В Тольятти погибла пенсионерка, выпавшая с 8-го этажа

В Тольятти погибла пенсионерка, выпавшая с 8-го этажа

Вчера, 7 июля, примерно в 7:30 утра, по предварительным сведениям, с 8-го этажа жилого дома по улице Автостроителей Автозаводского района выпала 61-летняя женщина, передает Волга Ньюс со ссылкой на источники в оперативных структурах Автограда.
 
Пенсионерка скончалась до прибытия "скорой 

8 июля 2018, 01:32
«Ох уж эта москитная сетка!»: В Отрадном 5-летний мальчик выпал с пятого этажа

«Ох уж эта москитная сетка!»: В Отрадном 5-летний мальчик выпал с пятого этажа

В Самарской области, с приходом теплой погоды, участились случаи выпадения детей из окон многоэтажных домов. Главной причиной бед почти всегда является элементарный недосмотр со стороны родителей: на окнах стоят москитные сетки, они создают у ребенка ложное представление о безопасности, но 
26 мая 2018, 01:29
Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти

Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти

В Тольятти в понедельник, 14 мая, около 20 часов, по предварительным сведениям, с четвертого этажа жилого дома упал годовалый малыш. Инцидент произошел в Автозаводском районе на улице Революционной. Об этом со ссылкой на оперативные структуры сообщает «Волга-Ньюс». В результате 

15 мая 2018, 09:30
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