|
«Настоящее чудо!»: в Тольятти 20-летняя девушка упала с 12-го этажа и... выжила
Вчера, 27 октября, в Тольятти произошло ЧП. На улице Степана Разина с 12-го этажа выпала 20-летняя девушка, сообщает очевидцы в городских пабликах. Пострадавшая приземлилась аккурат на козырёк подъезда и застряла между профлистами. Спасателям пришлось с помощью специнструментов вызволять пострадавшую …
|
28 октября 2018, 02:08
|
В Тольятти погибла пенсионерка, выпавшая с 8-го этажа
|
8 июля 2018, 01:32
|
«Ох уж эта москитная сетка!»: В Отрадном 5-летний мальчик выпал с пятого этажа
|
26 мая 2018, 01:29
|
Годовалый малыш упал с 4 этажа жилого дома в Тольятти
В Тольятти в понедельник, 14 мая, около 20 часов, по предварительным сведениям, с четвертого этажа жилого дома упал годовалый малыш. Инцидент произошел в Автозаводском районе на улице Революционной. Об этом со ссылкой на оперативные структуры сообщает «Волга-Ньюс». В результате …
|
15 мая 2018, 09:30