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Материалы по теме:

Новый искусственный голос Google почти неотличим от человеческого

Новый искусственный голос Google почти неотличим от человеческого

Компания Google провела тесты преобразователя текста в речь Tacotron 2. Он может синтезировать голос, фактически неотличимый от человеческого. Программа действует по принципу нейронной сети и способна верно выделять слова и расставлять акценты во фразах.
Основная часть существующих преобразователей такого рода 

28 декабря 2017, 05:06
Экзамен для чиновника: Госслужащих в регионах обяжут подтверждать квалификацию

Экзамен для чиновника: Госслужащих в регионах обяжут подтверждать квалификацию

Чиновникам в российских регионах, принимающих участие в реализации приоритетных проектов кабмина, нужно будет подтверждать свою квалификацию. Экзамен по проектному управлению будет сдаваться в виде специального теста.
Как информируют «Известия» со ссылкой на департамент проектной деятельности кабмина, чиновнику потребуется в определенный 

22 сентября 2017, 11:08
Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность

Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность

Участникам приоритетных правительственных проектов в ближайшее время придется подтвердить свою квалификацию. До конца этого месяца чиновники и работники госкорпораций должны пройти тестирование по проектному управлению, рассказывают отечественные информагентства.
Проваливших экзамен на профпригодность пошлют на пересдачу. Также может быть рассмотрен вопрос 

9 июня 2017, 11:06
Бесплатно и анонимно: На набережной Самары проведут тестирование на ВИЧ

Бесплатно и анонимно: На набережной Самары проведут тестирование на ВИЧ

На 22 мая СПИД-центр запланировал мероприятие в рамках акции «Знать о ВИЧ – значит ЖИТЬ!». С 12.00 до 14.00 на набережной областной столицы рядом с бассейном ЦСК ВВС специалисты протестируют на ВИЧ всех желающих.
Каждый самарец получит возможность бесплатно и 

19 мая 2017, 10:35
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