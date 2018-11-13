Бесплатно и анонимно: На набережной Самары проведут тестирование на ВИЧ На 22 мая СПИД-центр запланировал мероприятие в рамках акции «Знать о ВИЧ – значит ЖИТЬ!». С 12.00 до 14.00 на набережной областной столицы рядом с бассейном ЦСК ВВС специалисты протестируют на ВИЧ всех желающих.

Каждый самарец получит возможность бесплатно и …