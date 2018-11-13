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Новый искусственный голос Google почти неотличим от человеческого
Компания Google провела тесты преобразователя текста в речь Tacotron 2. Он может синтезировать голос, фактически неотличимый от человеческого. Программа действует по принципу нейронной сети и способна верно выделять слова и расставлять акценты во фразах.
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28 декабря 2017, 05:06
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Экзамен для чиновника: Госслужащих в регионах обяжут подтверждать квалификацию
Чиновникам в российских регионах, принимающих участие в реализации приоритетных проектов кабмина, нужно будет подтверждать свою квалификацию. Экзамен по проектному управлению будет сдаваться в виде специального теста.
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22 сентября 2017, 11:08
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Тесты для чиновника: Руководители приоритетных проектов сдадут экзамены на профпригодность
Участникам приоритетных правительственных проектов в ближайшее время придется подтвердить свою квалификацию. До конца этого месяца чиновники и работники госкорпораций должны пройти тестирование по проектному управлению, рассказывают отечественные информагентства.
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9 июня 2017, 11:06
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Бесплатно и анонимно: На набережной Самары проведут тестирование на ВИЧ
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19 мая 2017, 10:35